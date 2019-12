Horóscopo del amor: 14 de diciembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

No permitas que terceras personas se involucren en tu relación, una cosa es que te den un consejo y otra muy distinta que quieran tomar decisiones por ti. Debes mantener la distancia de lo contrario tu relación se podría ver intoxicada y conducirte al fracaso.

TAURO

Cupido te ha ignorado durante mucho tiempo y al parecer lo seguirá haciéndolo, pero en estos momentos no es algo que te quite el sueño, así que disfruta de tu soltería y sigue con tu conomiento personal. Este periodo te ayudará a afrontar con más madurez relaciones venideras.

GÉMINIS

Has estado saliendo con una persona que pronto reunirá el valor necesario para decirte lo mucho que le gustas, sin duda ya te lo esperabas. Debes ser sincero/a con él/ella y decirle lo que sientes por él/ella sin tapujos. Se valiente y volverás a disfrutar de las aventuras maravillosas que siempre nos depara el amor.

CÁNCER

Si tienes algo que decir, es tu deber comunicarlo pero jamás llevarlo a una discusión, ya que perderías el punto a tratar y solamente generarás más conflicto. Aprende a escuchar y a responder con calma para que sentiendan mucho mejor tus argumentos.

LEO

Se persistente y abre tu mente, solo así conseguirás la pareja que estas buscando. Si sigues encerrado en ti mismo y desconfiando de las personas, nunca encontraras aquellas persona con la que compartir este viaje maravillos que es la vida.

VIRGO

Quierete a ti mismo, antes de querer amar a otra persona. Sino será imposible que disfrutes de la felicidad al completo en tu relación y caerás en el fracaso una y otra vez.

LIBRA

Se vive solo una vez, si te sientes triste aleja esos sentimientos de tu mente y sal a bailar, a comer, o simplemente a caminar al parque, no requieres estar con alguien para ser feliz. Es momenmto de dedicarte tiempo a tí y disfrutar de esta solteria.

ESCORPIO

Escucha a tu corazón y haz lo que te pide. El amor pide más de impulsos y sentimientos que racionalidad. No te lo pienses más debe ser atrevido.

SAGITARIO

Si tu amor por tu pareja no es reciproco. Porque si no es así, quiere decir que esa persona no te merece y debes empezar a pensar en tomar una decisión, respecto al futuro de la misma.

CAPRICORNIO

Coge tu mejor traje, arreglate y sal a buscar a la persona que hara que tu corazón se acelere. Llevas mucho tiempo esperando este momento y despues de unos fracasos amorosos, tu día ha llegado. ¡Disfrutalo!

ACUARIO

Explicale a tu pareja las dudas que te rondan por la cabeza, solo así podrás resolverlas. De no hacerlo vuestra relación podría empezar a enquistarse y entrar en una dinamica negativa que podría llevaros a la ruptura definitiva.

PISCIS

Actúa con cautela y sin precipitarte, para no llevarte una decepción cuando te declares. Para encontrar el amor y disfrutar de una vida en pareja se debe ser valiente pero a la vez cauteloso.

