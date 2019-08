Horóscopo del amor: 14 de agosto de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Cuando la suerte está contigo, no puedes esperar a despertar por la mañana y ver lo que puede haberte traído. Por lo tanto, levántate temprano y saca el máximo provecho a este día excepcional. Sólo tienes 24 horas y puedes utilizar cada minuto. Hoy es un día para el amor y para conseguir realmente hacer muchas cosas.

TAURO

Este es un día de giros curiosos. Un amigo de un amigo puede traer el romance a tu vida y crear ciertos obstáculos. Aunque el amigo de tu amigo diga que él o ella mantiene una relación sentimental con el nuevo objeto de tu afecto, la otra persona te asegura que no es así. Confía en tus instintos.

GÉMINIS

Cuando tu grupo de mejores amigos se reúne, alguien del grupo puede desconocer lo que está pasando detrás del escenario. Esto no es porque sean estúpidos o porque no está destinado a ser, es porque confían en los demás miembros de tu unidad. Los planetas siempre favorecen el encontrar tu propio camino en lugar de tomar el de otra persona.

CÁNCER

Hoy los planetas se reflejan en las leyes de la atracción natural. Cuando pasas todo el día con alguien, o te llega a gustar realmente o le odias; luego te conformas con algo intermedio. Por lo tanto, si hay química, también habrá atracción.

LEO

Las vibraciones sensuales por lo general atraen todo -y no sólo lo que desea atraer- y, sin duda, habrá personas que vayan a estar celosas y que quieran robar tu popularidad. Cuando encuentres a tu alma gemela, no tienes que perder el tiempo luchando contra pequeñeces. Si necesitas luchar para mantener la atracción de alguien, tal vez es hora de rendirse.

VIRGO

La comunicación es la regla del día del planeta y mantendrás con vida tu largo romance a distancia por teléfono e Internet. Esto será suficiente durante un período de tiempo, pero el deseo sólo puede ser satisfecho mediante el contacto personal. Las palabras y los pensamientos nunca podrán reemplazar al contacto físico.

LIBRA

Has hecho todo por apoyar a tu pareja, pero hoy no parece que él o ella te corresponda. A veces tienes que recordar porque están ocupados y olvidar. Hacedlo de una manera amorosa y sin confrontación para que tu compañero/a no se sienta amenazado/a.

ESCORPIO

Si quienes se preocupan de verdad por ti te ven en una situación difícil, no podrán evitar reaccionar hoy. Pueden realizar acciones directas o ignorarte activamente. Al no reaccionar también están reaccionando al dejarte en la oscuridad. Ahora es cuando no puedes dejar que tus emociones te dominen. Pide una respuesta tranquilamente.

SAGITARIO

Tu nuevo conocido/a no ha llamado, pero antes de no contar con él o ella, dale otra oportunidad. Puede que esté muy ocupado/a hoy y podría estar esperando a una oportunidad más propicia para llamar. Si es el destino, se comunicará contigo en algún momento porque puedes sentir que es diferente de las otras relaciones que has iniciado.

CAPRICORNIO

Probablemente hoy te has despertado un poco confundido/a. Te gusta mantener las cosas a una distancia segura, pero las estrellas acercarán hoy a tu pareja. Una parte de ti está muy entusiasmada con esa posibilidad, mientras que otra sólo quiere el día termine. Es el momento de subir al barco o de quedarse en casa.

Te puede interesar: Cuatro signos del zodiaco que jamás se casarán

ACUARIO

Puede que hoy pises el freno. No se trata tanto de que necesites amar, sino que necesitas ser amado/a. Puede que le gustes al espejo, pero no te ama y sabes que no hay nada como la realidad. Date de plazo hasta mañana y libera tus pasiones al mundo.

PISCIS

A través de un amigo, alguien desconocido podría entrar en tu vida hoy. A pesar de que esta persona es interesante, está fuera de tus patrones. Es probable que sientas una fuerte atracción, pero la niegas porque estás coartado por los conceptos sociales de hombres y mujeres.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.