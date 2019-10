Horóscopo del amor: 13 de octubre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Los temas concernientes a tu familia y los valores establecidos cuando eras joven estarán cuestionados en este momento. Sentirás que es el momento de pensar más en ti mismo/a. Siéntete libre para cuestionar estas nociones tempranas y en lo qué creer. No sientas como si necesitaras continuar en un camino que fuera iniciado por tus padres si ese camino no es en algo que realmente crees. El aspecto del día de hoy te ofrecerá la seguridad de pensar más independiente.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

TAURO

Existe un énfasis en el pensamiento analítico en este día que te pide más practicidad en la búsqueda de la verdad oculta. Tu familia posiblemente juegue un papel en las acciones y pensamientos de tu día, aunque no estén físicamente presentes. Huellas tempranas en tu cerebro relativas a tu sentido del ser saldrán a la superficie a causa de la configuración planetaria actual.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

GÉMINIS

Las finanzas y la carrera son las palabras de moda del día y descubrirás que la consulta con una figura autorizada te será de gran ayuda cuando se trate de estos aspectos de tu vida. No temas decir las cosas tal cual son. De hecho, mientras más honestidad tengas más eficientemente podrás manejar los problemas. La energía astral de hoy te ayudará a juntar los lados positivos y negativos de cada cuestión.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

CÁNCER

Las relaciones con los demás jugarán una parte clave en tus actividades de este día. Si es posible, haz las cosas en sociedad, ya sea en lo romántico como en los negocios. Descubrirás más efectividad cuando enfocas las cosas de manera metódica. Algunas personas estarán algo tercas, pero podrás superarlo con algo de razonamiento y mucha paciencia. La alineación planetaria de hoy te ayudará a unir a las personas, especialmente las femeninas y masculinas.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

LEO

Los demás son un ingrediente esencial en este día y descubrirás que las relaciones serán especialmente gratificantes. Tómate tu tiempo para sentarte y tener un diálogo directo con tus seres queridos. ¿Cuándo fue la última vez que realmente dialogaste profundamente con alguien sin que haya sido una charla "normal"? La energía celestial de hoy te ayudará para hacer una conexión verdadera con los demás.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

VIRGO

Tu salud hoy te preocupará más de lo usual. Asegúrate que tus valores internos estén en línea con tus acciones exteriores - especialmente cuando se trate de temas relacionados con la salud. También deberás pensar en tener una actitud disciplinada y protectora hacia los demás. Esto te resultará fácil gracias a la energía astral en juego. Junta el lado masculino y femenino de tu personalidad como una unidad de trabajo.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

LIBRA

A pesar de que eres una persona práctica y con los pies sobre la tierra, hoy funcionarás en un nivel específicamente eficiente. Tu mente estará particularmente rápida y concentrada. La energía implica que cualquier cosa que comiences hoy - trabajo, viaje, educación, etc. - funcionará sobre ruedas, eventualmente resultando en éxito. No te sorprendas, sin embargo, si no todo da sus frutos tan rápido como esperabas. Muchas veces es mejor ir lento pero seguro.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

ESCORPIO

Los niños son una fuente de inspiración y placer para ti y te gustaría probarte ya sea contándoles una historia o escribiendo sobre ellos. Se te ocurrirán muchas ideas que desearás recordar más tarde, así que podría ser una buena idea tomar nota de ellas. La configuración astral implica muchas ideas nuevas - y la habilidad de usarlas de manera práctica.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

SAGITARIO

Hoy sentirás un fuerte deseo de aprender sobre ciertos temas y querrás buscar a personas que sepan sobre ellos para poder intercambiar ideas. Si te involucras en algún tipo de negocios, éste es el día para completarlos. La alineación astral implica habilidades de comunicación mejoradas y una gran habilidad para impresionar a los demás con tus ideas.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

CAPRICORNIO

Tu inconsciente será provocado por preguntas relacionadas al sexo, muerte, transformación y regeneración. Toma una actitud abierta y práctica hacia estas cuestiones y formula tus creencias basadas en principios firmes. Utiliza el poder de la alineación astral de hoy para juntar la perspectiva sobre el tema del yin y el yang. Considera todas las posibilidades antes de llegar a ninguna conclusión importante.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

ACUARIO

Presta atención a tus finanzas en este día y en la manera que se relacionan con tu rutina diaria. Podría ser que no estuvieras considerando las perspectivas a largo plazo. Las compras pequeñas en efectivo no parecen afectar tus recursos cuando las tomas de a una, pero una vez que las sumas todas, la cantidad gastada es bastante significante. La energía de hoy te pide un enfoque más realista para tu presupuesto.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

PISCIS

Hoy la nerviosidad te hará titubear. No te estreses con detalles de último momento. Toma las cosas una por vez y no te preocupes por la totalidad en este momento. Tu trabajo es simplemente lograr una pequeña parte de la ecuación a la vez. En este momento, las mujeres en tu vida son un recurso fantástico para ti, por lo tanto consigue su apoyo para que tus emociones tengan sentido. La energía celestial de hoy te ayudará para hacer posible esta conexión corazón-a-corazón.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.