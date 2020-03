Horóscopo del amor: 13 de marzo de 2020

El horóscopo del amor y las mejores predicciones para ti, ya están aquí en este 13 de marzo de 2020, así que descubre como el cosmos afectará tu vida amorosa el día de hoy, como divertirte y construir las mejores relaciones románticas y duraderas.

Horóscopo Libra

Vuelve otra vez esa historia que tu pareja te ha contado tantas veces que crees haberla escuchado mil veces. Porque, ¿cómo si no la hubieras ya memorizado? Te la conoces tan bien que la puedes contar tú a solas. Bueno, entonces contribuye. Simplemente deja el final de la historia para él o ella.

Horóscopo Escorpión

De nuevo. Esa decisión que has estado postergando necesita ser tomada ahora, te guste o no, estés preparado/a o no. ¿A qué dedicarás tu atención: asuntos profesionales, familiares o a asegurarte de que tu pareja está completamente satisfecha? No, no será fácil pero, ¿quién dijo que lo sería?

Horóscopo Sagitario

¡Este es otro día para la diversión y para socializar! Si no tienes pareja, querrás hacer sólo eso, pero asegúrate de guardar un poco de energía para más tarde, cuando tú y esa persona especial quieran alejarse de la multitud para pasar momentos románticos juntos.

Horóscopo Acuario

Si hoy surge la posibilidad de un nuevo romance, da los primeros pasos pero espera a que los planetas se muevan antes de involucrarte de verdad. Este pequeño retraso también te dará una oportunidad de pensar antes de lanzarte. No pases demasiado tiempo pensando.

Horóscopo Capricornio

Este será otro día de diversión y de sentir como si el mundo no te importase. Deja a un lado tus preocupaciones y diviértete con tu pareja. Deja que el Universo se encargue de los detalles y comprométete a que nada te preocupe, ¡sólo por un día!

Horóscopo Aries

Si hay algún problema con tu nueva relación amorosa, tu respuesta inmediata será probablemente seguir adelante y esperar a que el problema quede en el olvido. Sería mejor para ti que afrontes el problema hoy. No lo pospongas; porque de lo contrario crearía más problemas después.

Horóscopo Géminis

Si estás persiguiendo un cambio, los problemas de pareja se pueden resolver sin falta. Sé como el árbol en el viento: flexible pero bien arraigado. Si sigues siendo inflexible, puedes decirle adiós a cualquier posibilidad de crecer con esa encantadora persona.

Horóscopo Tauro

Si no tienes más remedio que trabajar hoy, tu pareja no estará feliz. De hecho, puede que haya planeado algo estupendo para esta noche, planes que no serán nada más que para dos. Si la cosa empeora, para variar, tendrás que dejar el trabajo a una hora decente. ¡No te quedes horas extras!

Horóscopo Virgo

¿Cuánto tiempo ha pasado desde que te llevaste a tu persona favorita de viaje? Si lo piensas bien, ha pasado ya mucho tiempo y es el momento de hacer planes, especialmente si se presenta una ocasión especial y te gustaría celebrarlo a lo grande.

Horóscopo Leo

¿Cómo te sientes? Las promesas siempre suenan bien y tú también lo crees. Pero recuerda: hoy las acciones hablan con más claridad que las palabras. ¿Las acciones complementan a las promesas? Esto es algo con lo que hay que tener cautela hoy. Haz caso a tu intuición.

Horóscopo Piscis

Si todavía no se ha producido la llamada romántica, probablemente estarás a punto de explotar debido a la frustración. Parece que en cuanto decides ir a por esta persona, él o ella se reprime. Si tu ansiedad está a punto de explotar, adelante, llama. Simplemente tranquilízate antes de hacerlo.

Horóscopo Cáncer

¡Honestidad! Por naturaleza se te da bien contar historias. Pero, como has descubierto en muchas situaciones, quizás son estas "historias" las que te han causado muchos problemas ¿No crees que resulta un poco presuntuoso pensar que el objeto de tu deseo no es tan inteligente como para ver más allá de tus mentiras?

