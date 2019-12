Horóscopo del amor: 13 de diciembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

El amor de tu vida esta ahí fuera esperandote, hoy puede ser un buen día para encontrarlo. Deja atrás ese pasado lleno de fracasos amorosos y pasa pagina, para abrirle de nuevo las puertas de tu corazón al amor.

TAURO

Has encontrado el apoyo en esta nueva relación, de verdad te llena y te hace sentir especial. Si has decidido dar el siguiente paso en la relación, no deberías dudarlo y ser valiente. Verás como la otra persona se muestra receptiva y su respuesta es positiva.

GÉMINIS

Hay varias personas interesadas en ti, pero este no es el momento oportuno para una relación, has pasado por una ruptura reciente, por lo tanto, debes darte tiempo. No te precipites, eres capaz de soportar la soltería. Es una buena oportunidad para conocerte mejor a ti mismo.

CÁNCER

Cuidado con las terceras personas, pueden complicar tu relación. Debes alejarte de toda aquella persona que quiera intoxicar tu relación, si no lo haces, el futuro con tu pareja podría verse comprometido.

LEO

No te encierres en tu casa y sal de ella para encontrar a la persona con la que compartir tu soledad. La mejor manera de hacer el viaje de la vida es teniendo a alguien con quien compartirlo, no te des por vencido y sigue creyendo en el amor. Empieza hoy.

VIRGO

En el amor estas en un momento espléndido, créelo. y demuestrale a tu pareja lo mucho que la quieres, dandole una sorpresa que no se espera. Estos detalles son importantes para que una pareja se mantenga unida y feliz.

LIBRA

Pronto un amigo hará las de cupido presentándote a una persona muy especial. Tu amigo ha visto que ambos podrían llevarse muy bien, al punto de poder iniciar una relación. Muestrate receptivo y dejate llevar, verás como tu día a día se ve iluminado por el amor.

ESCORPIO

Hay una persona en tu entorno más cercano, que no se atreve a expresarte sus sentimientos hacia ti. Tu debes dar el primer paso y acercarte a él/ella para declararte. Se valiente y recibirás tu recompensa.

SAGITARIO

La soledad te puede servir para meditar sobre lo que has hecho hasta el momento, pues puedes reconocer en qué te has equivocado y qué necesitas para mejorar. Es importante que no creas que siempre te fallan los demás y que a veces puedes tener tu la culpa.

CAPRICORNIO

Pronto encontraras el amor, no desesperes y sal a buscarlo hoy mismo. Pasa página y deja atrás todos aquellos fracasos que hacen que te cierres a exponerte a una nueva aventura amorosa.

ACUARIO

Un viejo amor puede volver del pasado para convertirse en parte del presente. No debes cerrarle las puertas, date la oportunidad de conocer a esa persona nuevamente y olvida todo el dolor que te causo en el pasado. Para que esta relación salga bien debes pasar pagina de lo acontecido anteriormenmte.

PISCIS

Abre tu corazón y no te cierres al amor, solo el que se arriesga lo consigue. Da igual el tiempo que tardes en conseguirlo. Porque en algun lugar hay alguien muy especial esperandote para compartir su vida a tu vera.

