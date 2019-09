Horóscopo del amor: 12 de septiembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Después de creer que no podría sucederte, puede que tengas fortuna en el amor. Esta suerte no te abandonará por lo menos durante unos días, así que tómate un tiempo y pasa un buen rato, pero no te dejes llevar. Asegúrate de haber asentado tu amor antes de que se disipe la suerte.

TAURO

La maldad está en tus estrellas hoy y si sabes lo que es bueno para ti, es mejor que encierres a esos duendecillos en lugar seguro. Canaliza tu energía juguetona hacia una actividad saludable, como el ejercicio o un nuevo flechazo, pero no persigas a alguien simplemente por la emoción de la persecución.

GÉMINIS

Las estrellas revelan la inutilidad en el rostro del amor. Cuando dos almas gemelas se reúnen, recuerda que sólo las medidas más extremas pueden separarlas. Puedes sentir que tienes que demostrar algo, pero si es a tu alma gemela: están unidos por un amor más grande.

CÁNCER

El deseo está en tus planetas hoy. Es probable que anheles tocar, oler y abrazar al ser querido ausente, pero no está ahí. Has pensado en llenar este vacío con otra persona, pero no se puede comparar a tu amor distante. Recuerda que los recuerdos son tesoros, pero debes vivir más en el momento.

LEO

Has dejado de ser tú para apoyar a tu pareja, pero hoy no parece que él o ella te está correspondiendo. A veces se tienen que recordar porque están ocupados y se olvidan el uno al otro un poco. Háganlo de manera amorosa y sin confrontación para que tu compañero/a no se sienta amenazado/a.

VIRGO

Has dejado de ser tú para apoyar a tu pareja, pero hoy no parece que él o ella te está correspondiendo. A veces se tienen que recordar porque están ocupados y se olvidan el uno al otro un poco. Háganlo de manera amorosa y sin confrontación para que tu compañero/a no se sienta amenazado/a.

LIBRA

A veces lo olvidas, pero debes recordar tomar conciencia de las necesidades de tu pareja para hacer que la relación dure. Acostúmbrate a estar constantemente allí para tu ser querido y hará lo mismo por ti. Si te habitúas, el hacer esas pequeñas cosas construirá una relación sólida.

ESCORPIO

Esta es una situación complicada porque no quieres torturarte con la espera pero, por otra parte, no deseas parecer agresivo/a o necesitado/a. Si le has dado un par de días para pensar en ello y aún no has recibido respuesta, hazle saber que te está poniendo en una situación difícil.

SAGITARIO

Por pura casualidad, hoy podrías encontrarte con alguien muy especial. No es una reunión organizada, ni siquiera un amigo de un amigo; será simplemente algo que ocurra. Reconoce la posibilidad pero no le des vueltas a la cabeza. Deja que suceda.

CAPRICORNIO

Puedes jugar a lo seguro y ser huraño/a, después de todo, o puedes utilizar la fuerza de los planetas para superar tus límites y llevar tu relación a un nivel completamente nuevo. Realmente depende de ti; todo lo que los planetas pueden hacer es ayudar a infundirte la energía que necesitas para ir en la dirección correcta.

ACUARIO

Generalmente no te gusta estar a solas pero si los planetas te han aislado, es por una buena razón. Necesitas reagruparte antes de salir y de correr el riesgo de repetir los mismos errores que te colocaron en esta situación al principio. Aprovecha el día para centrarte.

PISCIS

Hoy la posibilidad de encontrar romance es fuerte, pero romance no es realmente lo que estás buscando. Lo adoras, pero no tiene valor para ti si no es con la persona adecuada. El problema no es que seas muy exigente, es que no te conformarás con nada que no sea el verdadero amor.

