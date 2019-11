Horóscopo del amor: 12 de noviembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

A medida que ralentizas las cosas para adquirir perspectiva, tu nueva pareja parece estar per-diendo interés. Tú sabes que la chispa estaba ahí, así que ¿por qué está sucediendo esto? Es probable que simplemente sea tu miedo el que habla. Dale el mismo tiempo para reajustarse a este nuevo ritmo y estará listo/a cuando tú lo estés.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

TAURO

Equilibrio. El día de hoy promete momentos de satisfacción con esa persona especial, ¡así que no tengas miedo de pedirle un poco de tiempo a solas! Tu honestidad y conducta entrañable provocará una gran energía entre ambos. Esta noche, celebren este nuevo entendimiento que comparten.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

GÉMINIS

¡Hoy, ten amabilidad y sobre todo HONESTIDAD! La recompensa superará con creces la intensi-dad del momento de la verdad. Aprenderás a tenerlo en cuenta porque ¡parece ser un crimen amoroso repetido por tu parte! Hoy sé fiel a ti mismo/a. Haz de esto un hábito.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

CÁNCER

Hoy los planetas te aconsejan que cuando tengas a alguien especial le protejas y no permitas que alguien se interponga y cause algún daño a la relación. Las relaciones nuevas son frágiles y quieres que tu pareja se sienta segura. La sensación de seguridad hará que se abra y permitirá que se conozcan mejor.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

LEO

Seguro que tienes ganas de gastar dinero, bastante dinero. Y si vas a comprar para alguien a quien amas, tenderás a ser incluso más extravagante que si estuvieses comprando para ti mis-mo/a. Bueno, eso está muy bien pero no olvides que las compras con tarjeta se convierten en facturas en papel en menos de 30 días.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

VIRGO

El ardiente deseo enciende las estrellas esta noche. En cuanto tú y tu nuevo amor estén solos por primera vez, no serán capaces de quitarse las manos de encima. Puede que toda la frustra-ción y deseo acumulados sean demasiado para ambos. ¡Simplemente, disfruten!

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

LIBRA

Hoy no rechaces ninguna invitación de tus amigos, especialmente si no tienes pareja y te gustaría cambiar eso. Es el momento de que dejes el trabajo de lado por unos días, por lo menos, y te la pases bien. ¡También hay alguien por ahí buscándote!

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

ESCORPIO

Hoy no rechaces ninguna invitación de tus amigos, especialmente si no tienes pareja y te gustaría cambiar eso. Es el momento de que dejes el trabajo de lado por unos días, por lo menos, y te la pases bien. ¡También hay alguien por ahí buscándote!

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

SAGITARIO

Hoy podrías conocer a alguien que te quiera simplemente por lo que eres, sin querer cambiarte en absoluto. Él o ella podría incluso encontrar tus peores rasgos divertidos y atractivos. Confía en esta persona para que te ayude a profundizar en los asuntos del corazón y para aprender en el arte del amor.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

CAPRICORNIO

Hoy es un día muy emotivo y una vez que una relación comienza a tener altibajos puede descontrolarse rápidamente. En toda relación alguien tiene que representar la estabilidad porque si no evolucionaría sin dirección. En este caso se trata de ti así que actúa.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

ACUARIO

Puede que hoy tengas que ignorar el consejo de los amigos y escuchar tu visión interior en relación al amor y las relaciones. Podría haber una persona especial en tu vida sobre la que estás intentando tomar una decisión pero solamente tú puedes hacerlo.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

PISCIS

Hoy tienes toda la intención de no fallar. Sin embargo, es imperativo que pospongas cualquier decisión importante relativa a esta relación hasta el final de este mes. Las estrellas no favorecen la arrogancia, ¡y la relación fallará si no tienes cuidado con dónde pisas!

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

Únete a nosotros en Instagram