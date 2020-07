Horóscopo del amor: 12 de julio de 2020

El horóscopo del amor y las mejores predicciones para ti, ya están aquí en este 12 de julio de 2020, así que descubre como el cosmos afectará tu vida amorosa el día de hoy, como divertirte y construir las mejores relaciones románticas y duraderas.

Horóscopo Libra

No elijas el camino más fácil hoy. Recuerda, ¡los desafíos construyen la fuerza! ¡Evitar lo inevitable sólo hará que esa persona especial se aferre a ti aún más! Actúa con honestidad. Si no deseas la atención que recibes, dilo. El silencio es cobardía.

Horóscopo Escorpión

Una belleza apuesta y elegante, con una expresión estoica en su rostro se fijará en ti desde lejos. ¡No te des aires de superioridad, incluso en una situación de fiesta! Él o ella mantendrá el control de su entorno. No faltará la diversión, así que disfruta del coqueteo.

Horóscopo Sagitario

Tu intención será malinterpretada, así que lo mejor es posponer cualquier decisión seria sobre el amor. Puedes descubrir que tú y tu pareja son capaces de revivir lo que parece estancado. Respira profundamente, enciende un fuego, ¡y acurrúquense!

Horóscopo Acuario

En retrospectiva, ¿valió todo la pena? Este es el día para reflexionar sobre esa pregunta porque tiendes a mostrar indecisión sobre recientes asuntos del corazón. Recuerda... estás jugando con corazones, el tuyo y el suyo. Cosechas lo que siembras.

Horóscopo Capricornio

¡La palabra "emocionante" es insuficiente! ¡Las chispas vuelan y seguirán volando hoy! Disfruta de la atención que estás recibiendo de esa persona especial... porque no va a ser constante. Pero eso no es motivo para lloriquear; simplemente disfruta de ella por lo que es.

Horóscopo Aries

El reciente éxito de tu pareja está provocando tus celos, ¡y te horroriza sentirte de esta manera! No te castigues por ello; tienes derecho. Pero, por favor, anota tus sentimientos en un diario o grítalos a la nada.

Horóscopo Géminis

No te puedes ocultar debajo de tu cascarón; ¡el Universo no lo permitirá! Es el momento de hacer esa llamada, porque tu felicidad depende de ello. Esa persona ha estado pensando en ti continuamente, y quiere saber si sientes lo mismo.

Horóscopo Tauro

Si tienes algo que decir hoy, ¡por favor, ¡dilo! Quedártelo sólo para ti va a dificultar la situación, ¡y esta podría ser una relación duradera! Actúa con honestidad, y todo empezará a tener sentido. ¡El objeto de tu afecto quiere esto también!

Horóscopo Virgo

Hoy, la persona que normalmente es tu tema favorito... es decir, tú, tiene que ocupar un segundo plano. Tienes que volver a bajar al planeta Tierra antes de que algo pueda empezar a funcionar para ti y para el objeto de tu afecto.

Horóscopo Leo

¿Sientes que últimamente has estado en una montaña rusa emocional, sobre todo en relación a los asuntos del corazón? A pesar de lo que piensas, ¡también esa persona ha sentido lo mismo! Hoy, céntrate en ti para que tengas la energía de hacerle frente a la relación en cuestión.

Horóscopo Piscis

Se trata de un nuevo día y hora para que seas fiel a tus sentimientos. ¿Es esa persona con quien has estado soñando realmente... o simplemente alguien con quien llenar un vacío en tu alma? A pesar de tu encanto, puede ver lo que hay detrás de tu fachada y se dará cuenta de la indiferencia que ocultas detrás de las sonrisas.

Horóscopo Cáncer

OK... así que esta no es la historia de amor de libro de cuentos que habías soñado al principio, ¿pero hay algo que sea perfecto? De hecho, ¿existe la perfección? No es probable, ¡sobre todo cuando se trata del amor! El amor trata de la paciencia y del compromiso, hoy y todos los días.

