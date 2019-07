Horóscopo del amor: 12 de julio de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

No es buen día para iniciar una relación. Estas muy bien solo y en este momento debes disfrutar de la soltería sin compromisos. Tu momento de compartir tus días llegara, pero no será hoy.

Tus energías aun no terminan de acoplarse, lo que indica que lo más prudente en evitar al menos por el momento, involucrarte sentimentalmente con alguien.

TAURO

El amor de tu vida esta ahí fuera esperandote, hoy puede ser un buen día para encontrarlo. Deja atrás ese pasado lleno de fracasos amorosos y pasa pagina, para abrirle de nuevo las puertas de tu corazón al amor.

Con la intención de liberar una gran cantidad de emoción y felicidad, ese gran amor que tanto anhelabas, finalmente se encuentra esperando por ti.

GÉMINIS

Reflexiona y piensa si el paso que vas a dar en tu relación, es la acción correcta para tu felicidad. Es importante lanzarse para lograr consolidar una relación pero antes hay que sopesar si la situación de la misma, es la más correcta para ese momento.

Aunque es un acto desinteresado poner la felicidad del otro por encima de la propia, hay que tomárselo con cuidado y analizar las consecuencias a largo plazo.

CÁNCER

Da el primer paso, porque esa persona con la que anhelas te está esperando ahí fuera. Solo debes estar atento/a a las señales y mostrarte receptivo ante ellas para no dejarlas escapar.

¡Decídete! Toma la iniciativa y rompe aquel patrón que insiste en que debes esperar a que el otro haga todo.

LEO

Las relaciones pueden llegar a ser complicadas, pero es parte del aprendizaje. ¡Anímate! Si esa relación tuvo que terminar, ¡Pues que así sea! Eres una buena persona y conseguirás a alguien mejor. Debes creer en tí mismo y no dejar que tu autoestima se resienta por este fracaso.

VIRGO

No es el mejor momento para tu corazón, pero no desistas porque este llegara pronto. Debes mantener la esperanza viva y no salir en busca de aquella persona. Porque cuando tenga que aparecer, aparecerá.

Es cierto que el corazón es delicado, pero también es un hecho que se regenera prontamente siempre y cuando la persona se encuentre lista y dispuesta.

LIBRA

Pasarás por un período en donde ya no te interesará saber nada sobre relaciones. Quizás debas tomar ese tiempo para ti ,para llegar a conocerte a ti mismo y poder afrontar futuras relaciones con un punto más de madurez y sabiendo que es realmente lo que buscas en una persona.

ESCORPIO

Podrías discutir con tu pareja por tonterías, en estos momentos te sientes algo sensible, sueles exagerar todo pero no es tu culpa, Marte te está influenciado, mantén la calma hasta que todo pase e intenta tener más paciencia que nunca.

SAGITARIO

Los celos no son buena compañía en una relación. Abre tu mente y serás más feliz, debes aprender que nadie es propiedad de nadie y que todos podemos tener relación con otras personas, sin tener que querer nada físico con ellas.

CAPRICORNIO

Quiérete primero a ti mismo, para después poder querer a los demás. Si no lo haces será imposible que encuentres el amor.

Quien se conoce, ama y respeta, podrá hacer lo mismo con el otro, así que la recomendación no es otra que enfocarse con gran intensidad en esto para luego si poder pensar en el encuentro del amor de pareja.

ACUARIO

Hoy entenderás algunas señales que habías sentido recibir de alguien muy cercano a ti. Se sincero/a con él/ella y ábrele tu corazón para iniciar una aventura amorosa que te reportara mucha estabilidad y felicidad.

PISCIS

Aprende de los ejemplos de tus amigos en donde las relaciones tóxicas no llegan a nada, y si estás en una relación que necesita terminarse de una vez por todas, deberías tomar cartas en el asunto y no dejar que avance más. Si no lo haces podrías acabar sufriendo mucho por culpa de esta persona.

