Horóscopo del amor: 12 de febrero de 2020

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Ahora las cosas están mejor entre ambos debido, en no poca medida, a tu capacidad para mantenerte firme. Puede que suene estúpido pero, si no hubiesen superado este problema juntos, no se sentirían tan cercanos como ahora lo están. Enhorabuena.

TAURO

¿Estás pensando en comprar un terreno o en hacer otra inversión -mejor dicho, conversión-? Bueno, piensa un poco a largo plazo. Puede que este no sea el momento perfecto para firmar ningún tipo de documento oficial que te una a nadie más, por mucho que te estén presionando. Espera. Investiga un poco.

GÉMINIS

Este podría ser un día que traiga ilusiones y malentendidos a tu relación. Podrías tener una discusión con tu amor o un momento de confusión sobre la relación. No te tomes las cosas con demasiada seriedad porque mañana los dos serán capaces de ver las cosas con más claridad.

CÁNCER

Hoy podría ser el día en que te des cuenta que te has enamorado de uno/a de tus mejores amigos/as. Probablemente siempre has visto a esta persona como una gran amistad pero nunca le habías considerado nada más que eso. Hoy los amigos podrían convertirse en amantes.

LEO

Este es un día para los propósitos. Un amigo de un amigo puede traer el romance a tu vida y crear ciertos obstáculos. Aunque el amigo de tu amigo diga que él o ella mantiene una relación sentimental con el nuevo objeto de tu afecto, la otra persona te asegura que no es así. Confía en tus instintos.

VIRGO

Hoy es un buen día para reflexionar y darte cuenta de qué maneras maravillosas el amor puede estar cambiándote. Si estás en una relación, probablemente estás aprendiendo y madurando mentalmente porque el amor apropiado te ayuda a crecer. El amor puede proporcionarte la confianza necesaria para superar los contratiempos.

LIBRA

Sólo hay una manera de traer de vuelta la chispa... constantemente... en tu vida amorosa. Hoy, es el momento de dejar el "yo yo yo" y comenzar a notar el efecto nocivo que tu egoísmo está teniendo en tu vida como un todo.

ESCORPIÓN

Hoy habrá una sensación mágica. ¡Pide un deseo! Este es el día perfecto para los deseos en el reino del amor y del romance. ¿Por qué no te aprovechas de las posiciones planetarias? Nunca se sabe qué tipo de sorpresas románticas te esperan.

SAGITARIO

Hay una situación interesante esta tarde que puede hacer que necesites hacer un cambio de planes de última hora. Si tu pareja va a llegar tarde, sé comprensivo/a. Todo sucede por alguna razón y la próxima vez puede que seas tú quien tenga que retrasarse.

CAPRICORNIO

No hay ninguna razón por la que no deberías tener amor. Puede que no tenga millones, ni seas un genio o un supermodelo increíble pero, ¿sabes qué? Tampoco lo es el 99,99% de la humanidad. Lo único que te falta es confianza en ti mismo/a, lo cuál puedes conseguir con simplemente un poco de esfuerzo.

ACUARIO

Sólo hay una cosa que puede matar a una relación más rápido que los problemas económicos, los celos. Unos pocos son naturales y casi un cumplido. Sin embargo, demasiados pueden ser fatales y no importa si eres tú o tu amor quien los sufre. Así que no permitas que se pueda llegar a plantear una ocasión para los celos.

PISCIS

Ahora las cosas están mejor entre ambos debido, en no poca medida, a tu capacidad para mantenerte firme. Puede que suene estúpido pero, si no hubiesen superado este problema juntos, no se sentirían tan cercanos como ahora lo están. Enhorabuena.

