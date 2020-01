Horóscopo del amor: 12 de enero de 2020

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Será contraproducente; lo que el Universo quiera para ti será lo que suceda. ¡Simplemente flota... y cosecha la recompensa del amor! Puede que te descubras pensando en viejos amores. Eso es natural pero no hagas nada más que pensar para mantener la cordura.

TAURO

El día de hoy puede estar lleno de dudas. Te podría preocupar que tu nuevo amor se fije en alguien nuevo. Estas emociones pueden ser dolorosas en una nueva relación que está construyéndose. Sigue adelante con cuidado sin expresarlas. Probablemente no tienes nada que temer, así que no dejes que te entre el pánico si no tienes evidencias sólidas.

GÉMINIS

El día de hoy promete momentos de inspiración y animación con una pareja actual o futura. ¿Estás listo/a para ser arrastrado por la emoción? Hoy es el día para eso, ¡y todo apunta a una noche de fuego si se da la conexión! ¡Disfruta de la pasión!

CÁNCER

Puede que hoy alguien especial llame tu atención, aunque puede que esa persona siga siendo un misterio por ahora. Permite que este misterio se revele por sí mismo, sin interferencias, ya que el proceso es más importante que el resultado final. Si puedes confiar en tu intuición, experimentarás una aventura realmente romántica.

LEO

Hoy los planetas te revelarán que tener demasiado amor es tan doloroso como tener demasiado poco o nada. Intenta encontrar algo de equilibrio en tus sentimientos por tu persona amada y libérate de las viejas emociones de relaciones pasadas que podrían afectar a esta nueva.

VIRGO

Hoy, las opiniones de los demás sobre la situación de tus relaciones actuales tienen mucho peso bajo la configuración de tu estrella. Cualquier inquietud se disipará al final de la semana. ¡Mantén confianza! La única persona que debe tener la mayor influencia eres tú.

LIBRA

Hoy es un día para buscar dentro del alma a través de la reflexión profunda y de la conversación. Aprovecha la oportunidad de tener una conversación real con alguien nuevo. A medida que descubren lo diferentes que son, también descubren que tienen más cosas en común de lo que nunca imaginaron.

ESCORPIÓN

Hoy es un buen día para consolidar relaciones. Si no pasas a la acción ahora, todo se debilitará y las citas futuras sólo harán daño a todos los involucrados. Si esto es cierto, entonces esta noche es la noche. Sigue a tu corazón donde quiera que te conduzca, si sabes que tu corazón está en lo cierto.

SAGITARIO

Hoy es un día en el que te podrías darte cuenta que ni tú ni tu pareja son las personas que fueron una vez. Ambos han cambiado. Esta relación probablemente te asusta un poco y es intrigante. ¿Cómo de emocionante es enamorarse de una nueva versión de esa persona que una vez amaste?

CAPRICORNIO

Hoy es un buen día para definir claramente los límites en una relación romántica. La construcción de una nueva relación siempre encuentra obstáculos. No importa cómo de bien se compenetren dos personas, siempre habrá diferencias que pueden causar fricciones. El establecer límites da forma a una relación.

ACUARIO

Hoy es un gran día para realmente mostrar a otros de lo que eres capaz, especialmente con tu sentido del humor. Si ya hay alguien que ha llamado tu atención, la risa puede que le haga enamorarse de ti. La risa puede hacer disminuir las inhibiciones y construir confianza al mismo tiempo.

PISCIS

Hoy no es el momento de sentarse y esperar a que suceda algo malo. Deja de poner excusas para él/ella, ¡y exige la verdad! Aunque duela, los resultados serán mucho mejores para ambos. No puedes curar este amor con sólo quedártele mirando a la herida.

