Horóscopo del amor: 12 de diciembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Una propuesta de matrimonio o compromiso está en el aire: No te sorprendas si tu relación cambia de horizontes y da un paso de gigante para su devenir en el futuro. Disfruta de este gran momento que estas viviendo en el amor.

TAURO

Ha llegado el momento de hacer tripas corazón y enfrentarte a tus dudas e inseguridades, para lograr que tu relación llegue a buen puerto. Se valiente y lanzate de una vez, expresando todos tus sentimientos a tumba abierta.

GÉMINIS

Tu relación de pareja florecerá y volverás a compartir momentos inolvidables junto a tu compañero/a. ¡Es hora de vivir una segunda luna de miel a plenitud y dejarse llevar por el momento para no cometer los errores del pasado!.

CÁNCER

Hoy entenderás algunas señales que habías sentido recibir de alguien muy cercano a ti. Se sincero/a con él/ella y abrele tu corazón para iniciar una aventura amorosa que te reportara mucha estabilidad y felicidad.

LEO

Prepárate para dar un cambio de 180 grados, no te esperas para nada lo que Venus ha ideado para ti, tan solo deja que el cambio fluya en tu interior y muestrate receptivo ante lo que el destino te tiene preparado para tu vida amorosa.

VIRGO

Ha llegado el momento de tomar la iniciativa, si te gusta esa persona ya es hora de poner a prueba tus habilidades en el arte del cortejo. Hazselo saber y se valiente para lanzarte a declararselo. Recuerda que el no ya lo tienes y que quien no arriesga no gana.

LIBRA

Prepárate para dar un cambio de 180 grados, no te esperas para nada lo que Venus ha ideado para ti, tan solo deja que el cambio fluya en tu interior y muestrate receptivo ante lo que el destino te tiene preparado para tu vida amorosa.

ESCORPIO

Conocerás a una persona encantadora cuyas cualidades podrían corresponder con las de esa persona que tanto has anhelado encontrar en tu vida. Date la oportunidad de conocerlo/a mejor para iniciar una relación estable y abrele al amor, las puertas de tui corazón sin miramientos.

SAGITARIO

Si quieres mantener una relación duradera, cuídala día a día y sé generoso en el amor. Debes tener detalles con ella/él que mantengan viva la llama del amor y la pasión. No dejes que tu relación caiga en la rutina y el aburrimiento.

CAPRICORNIO

Podrías discutir con tu pareja por tonterías, en estos momentos te sientes algo sensible, sueles exagerar todo pero no es tu culpa, Marte te está influenciado, mantén la calma hasta que todo pase e intenta tener más paciencia que nunca.

ACUARIO

Quizás no sea el momento del romance, necesitas pasar un tiempo a solas contigo mismo para poder reencontrarte. Es una etapa que necesitas atravesar para crecer como individuo y no volver a caer en los errores del pasado. Disfruta de este momento, debes aprender a estar bien solo y no depender siempre de tener una pareja a tu lado.

PISCIS

Prepárate para dar un cambio de 180 grados, no te esperas para nada lo que Venus ha ideado para ti, tan solo deja que el cambio fluya en tu interior y muestrate receptivo ante lo que el destino te tiene preparado para tu vida amorosa.

