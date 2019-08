Horóscopo del amor: 12 de agosto de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Sienten su regalo y quiere probar su suerte. Ten cuidado porque hay trampas en un día como hoy, a pesar de que tienes las de ganar. La suerte es una moneda de dos caras y puede caer fácilmente del lado equivocado. Usa tu suerte en vez de que ella te use a ti; la suerte puede ser una cosa muy hermosa.

TAURO

Creíste que el romance se cruzó en tu camino hace poco, pero hoy es un "día casi", un día en que las cosas casi suceden pero generalmente no lo hacen. Está bien, porque no se puede negar el resultado de los acontecimientos venideros cuando las estrellas dicen que el amor va a llegarte.

GÉMINIS

Probablemente has llegado a la conclusión de que este deseo oculto es simplemente un capricho que se te ha ido de las manos y quieres terminar esta relación peligrosa, pero no puedes. Los planetas hoy piden sentido común, por ello aprieta las riendas y controla tus impulsos.

CÁNCER

Hoy hay coqueteo a la vista y es una cosa sana y divertida hasta que el flirteo se convierta en otra cosa. Tienes suerte si te gusta tu jefe/a, pero puede que no tengas tanta fortuna si estás empezando a enamorarte de él o de ella. Si los riesgos son mayores que los beneficios, busca el amor en otra parte.

LEO

El destino está en tus estrellas el día de hoy, porque sólo el destino puede reunir a dos almas gemelas. En los raros casos en que la casualidad tiene lugar, los amantes predestinados se reconocen inmediatamente porque se sienten como dos partes de un todo y se sienten naturalmente atraídos entre sí.

VIRGO

Los planetas sienten hoy la soledad. Estar separado de tu pareja puede hacer crecer el cariño, pero también puede incrementar la sensación de soledad. El concepto de que los seres humanos deben estar juntos pero vivir separados es relativamente nuevo en nuestra evolución. Sentimos la necesidad de contacto personal en una relación. Comunícate de la forma que puedas.

LIBRA

Dale a tu pareja la atención que tú deseas recibir y se te devolverá, y el afecto nunca será tan dulce. Tu pareja ha reaccionado positivamente a que saques tiempo de tu apretada agenda para cuidar de ella y te está devolviendo el amor multiplicado por diez. Sigue así y tendrás una relación bendecida.

ESCORPIO

Has expresado tus sentimientos a la persona que te importa y ahora es su turno para corresponderte. Si no lo hace, hay tres posibilidades. La primera es que no está muy segura. La segunda es que es tímida, y la tercera es que no siente lo mismo.

SAGITARIO

Cada vez que conoces a alguien nuevo, te preguntas: ¿es este/a? Si te lo estás preguntando, desde luego la respuesta es no. El amor verdadero es el apropiado cuando no tienes que preguntártelo, simplemente sabes que lo es. No te preocupes, sé paciente y el amor verdadero aparecerá en el momento adecuado.

CAPRICORNIO

Los planetas dictan que debes ceñirte al asunto. Eso significa que no cambies de opinión constantemente. El Universo es constante y quiere tú también lo seas. Céntrate y no dejes que cada capricho y fantasía lleve a tu amor por el mal camino cuando tienes cosas más importantes que hacer.

ACUARIO

Todo el mundo te quiere pero tal vez no tú no le gustas a todo el mundo hoy. Hay días en los que no puedes cambiar las opiniones de otros. Si realmente te echas un vistazo a ti mismo y quieres hacer los ajustes necesarios, van a funcionar. Por lo tanto, deja de preocuparte de ti mismo por un momento y arregla tu vida interior.

PISCIS

No pierdas el tiempo con pequeñeces; hoy es un día para buscar el verdadero amor o nada de amor en absoluto. Si ya tienes pareja, es probable que estés construyendo esa relación, pero si no la tienes la búsqueda del amor es una máxima aspiración que necesita ser completada.

