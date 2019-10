Horóscopo del amor: 11 de octubre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

El romance está en el aire, pronto tu soltería llegará a su fin. Ábrete a nuevas posibilidades, has estado mucho tiempo solo, ha llegado el momento de abrir tu corazón y pasar pagina de todas aquellas relaciones anteriores en las que fracasaste y te hicieron tanto daño.

TAURO

Bríndale mucho amor a tu pareja y préstale atención porque podría haber alguien más que esté interesado en conquistarla/o. Mantente seguro de tí mismo y demuéstrale que nadie la va a querer más de lo que la/lo quieres tu.

GÉMINIS

Hoy es el día para sincerarte con tu pareja y decirle lo mucho que la amas. Aprovecha esta oportunidad para dejarle claros tus sentimientos. Para ello debes abrirte y expresarte desde el corazón a tumba abierta. Después de hacerlo te sentirás mejor y tu pareja también.

CÁNCER

Pensar y darle tantas vueltas al asunto solamente te llena de más inseguridades. Deberás tomar las riendas de tu vida y arriesgarte, de no hacerlo ahora, podría pasarte que cuando quieras hacerlo, ya no se pueda.

LEO

Las promesas incumplidas son un detonante para comenzar a fracturar una relación, si no puedes cumplir con tu palabra no te comprometas, ya que terminarás hiriendo a tu pareja. No le prometas cosas que realmente no están a tu alcance.

VIRGO

No es momento de lamerte las heridas. Recompon tu vida y sigue confiando en que alguien ahí fuera esta esperando para compartir su vida contigo. Debes pasar pagina de una vez por todas y volverte a exponer para volver a la senda del amor.

LIBRA

Podrías encontrar el amor con la persona que menos esperas, porque de una amistad podría surgir un sentimiento más profundo y esa persona que tanto quieres como amigo, puede convertirse en tu gran amor. Se valiente y declárate.

ESCORPIO

Sube tu autoestima y sigue buscando el amor. No pierdas la esperanza porque ahí fuera hay alguien muy especial esperándote, para compartir su vida contigo.

SAGITARIO

Poco a poco irás avanzando con esa persona, aunque se muestre reacia al principio, pronto caerá ante tus avances, solamente debes ser constante, atento y cordial. Deja que tu capacidad de seducción y persuasión se impongan.

CAPRICORNIO

Quierete a ti mismo, antes de querer amar a otra persona. Sino será imposible que disfrutes de la felicidad al completo en tu relación y caerás en el fracaso una y otra vez.

ACUARIO

Hoy es un día de descubrimientos, te darás cuenta que enamorarte te ayuda a comprenderte mejor y conocerte más. No debes temer el fracaso amoroso, porque la vida esta compuesta de muchos fracasos que nos conducen al exito.

PISCIS

Pronto te buscará una persona de tu pasado, no le permitas bajo ninguna circunstancia entrar de nuevo en tu vida. Tú creciste desde entonces y no vendrá a arruinar todo otra vez. Debes olvidarte de las relaciones toxicas y aprender de ellas, para no volver a cometer los mismo errores del pasado en tu futuro.

