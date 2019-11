Horóscopo del amor: 11 de noviembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Los esfuerzos que has puesto en cuidar la relación y en llevarla al siguiente nivel todavía no han sido compensados, y eso te ha causado bastante frustración. Bueno, relájate. Todas las cosas llevan tiempo y esta no es una excepción. En estos momentos, todos los impedimentos desaparecerán casi por arte de magia.

TAURO

Hoy los cielos están abiertos y también debería de estarlo tu corazón. Necesitas dejar de llevar el mando en esta relación y permitir que evolucione por sí misma. Alimenta la relación pero también dale espacio para desarrollarse por sí misma porque ahora se trata de dos personas.

GÉMINIS

Los cielos han decidido que, como novedad, es el momento de asustarte y que no seas tú quien lo haga con los demás. Las buenas noticias son que las sorpresas que han preparado son buenas y, sin ni siquiera saberlo, tu amor seguirá el juego.

CÁNCER

Alguien del trabajo, a quien has echado un ojo de manera discreta desde hace tiempo, también te está observando. No quiere que lo sepas todavía y probablemente esté disfrutando del misterio tanto como tú, así que no presiones. Disfruta de esta intriga romántica tanto como puedas.

LEO

Un amigo o conocido que afirma conocer a tu nuevo amor podría aparecer hoy con algunas noticias inquietantes sobre que tu nuevo amor no es quien dice ser. Que no te entre el pánico; no hay nadie que no tenga a alguien con algo poco halagador que decir sobre él. Todos tenemos imperfecciones.

VIRGO

No dejes que nadie se interponga hoy entre tú y tu alma gemela. Siempre habrá gente que esté celosa de tu relación y que quiera destruir tu felicidad. Haz que tu alma gemela sea consciente de esta estratagema y evita a este tipo de personas en el futuro.

LIBRA

¡Dile a tu pareja que deseas un cambio y añadir un poco de chispa! ¡Es probable es que él o ella esté pensando lo mismo! Si no aprendes cómo hacer esto, vas tener una vivir una vida fría y estéril en lugar de una existencia cálida y llena de amor.

ESCORPIO

Esa maravillosa sensación de intimidad entre tú y tu amor sólo crecerá y crecerá, recuerda que existe todo tipo de sensaciones de intimidad. Así que ya sea a nivel espiritual, emocional o físico, no importa. La cuestión es que ambos se aproximen. ¡Qué maravilla!

SAGITARIO

Esa relación rancia tiene que finalizar. ¡Simplemente hazlo! Necesitas seguir adelante y abrirte a la persona que muestran tus cartas. ¡El amor triunfará! ¿Estás satisfecho/a? Por supuesto que lo deberías de estar porque hoy la diosa fortuna está brillando en tu Chakra del amor.

CAPRICORNIO

Esa persona mayor a la que tanto aprecias de repente la toma contigo y no puedes explicarte por qué. Probablemente sucede eso porque no tiene nada que ver contigo. No te lo tomes de manera personal, incluso si se mete en tu relación.

ACUARIO

La conclusión es que todavía tienes mucha fortuna y tan rápido como lleguen los problemas las cosas se arreglarán. Un amor que ha sobrevivido a un desafío es incluso más fuerte y en conse-cuencia la atracción se hace más profunda. Disfruta de cada momento de los días de romance porque hacen que la vida valga la pena.

PISCIS

