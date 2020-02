Horóscopo del amor: 11 de febrero de 2020

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Ha llegado el momento de cruzar la línea y hacerle saber a la persona que te interesa que quieres llevar esto al siguiente nivel. El siguiente nivel no consiste en un compromiso, es la conciencia de que los dos van a tratar de entender las necesidades, carencias, deseos y temores del otro.

TAURO

El Universo te va a poner en contacto con unos cuantos enviados planetarios así que, sin importarte lo que haya pasado la última vez, no evites ninguna presentación. Puede que necesites mantener algún secreto, especialmente si uno de los dos todavía no está libre, pero la espera merecerá la pena.

GÉMINIS

Hoy mejora tu humor a través del amor y la compasión. Cuanto más saques al Universo, ¡más se rectificará tu situación por sí misma! Pero la clave es que sientas las amables palabras que pronuncies o no se concretarán.

CÁNCER

Para ser capaz de amar a alguien más, primero tienes que ser capaz de quererte a ti mismo/a. Hoy puede ser el primer día de una vida dedicada a amarte a ti mismo/a. Cuanto más éxito tengas con este reto, más probabilidad habrá de que encuentres el verdadero amor.

LEO

Hoy un nuevo interés romántico podría reconocer sus sentimientos más profundos. Esta persona puede que te haga saber que su vida es muy complicada. Incluso aunque esto sea cierto, si esta persona no está dispuesta a hacerte un hueco, esto no irá a ninguna parte. Hazle saber a esta persona que aunque eres paciente, tienes tus límites.

VIRGO

Hoy hay bastante sensualidad en los planetas. Has dejado de perseguir activamente a tu obsesión más reciente, y ahora se estará preguntando por qué y te llamará. Cuando decidas jugar al juego del amor por lo general sólo atraerás a otros a quienes les gusta jugar.

LIBRA

En el mismo segundo que tus ojos se abran sentirás la necesidad de juguetear, de hacer todo lo que provoque risas y eso no tiene nada que ver, ni remotamente, con el trabajo. Sin embargo, el trabajo es un mal necesario e interferirá con tus planes. Al menos, asegúrate de tener grandes planes para la noche.

ESCORPIÓN

Hoy los cielos pueden traer una agradable sorpresa. Si hubo verdadera química entre los dos, tu interés amoroso debería mostrar un poco de clase y llamarte a casa a una hora razonable. Tal parece que los planetas esperan que se produzca una llamada telefónica, así que responde a las llamadas que recibas.

SAGITARIO

Las estrellas están mirando hacia tu relación favorablemente. Si sigues su curso, no hay límite en cuanto a dónde te puede llevar este tipo de amor. Todo el mes has estado trabajando con sinceridad en la construcción de unos buenos cimientos. Hoy es el día para comenzar a colectar las recompensas de tu esfuerzo.

CAPRICORNIO

Las estrellas plantean hoy la cuestión de la lujuria. Probablemente antes te conocían por confundir el amor con la lujuria. Así que, ¿por qué crees que esta vez es diferente? Los planetas indican que la lujuria y el deseo pueden cegar la razón frecuentemente si no tienes fuerza de voluntad para actuar correctamente.

ACUARIO

Las estrellas han plantado demasiadas fantasías en tus sueños como para que hoy puedas tomar una decisión racional. Simplemente no puedes quitarte de la cabeza a tu enamoramiento. Si hablásemos de animales, esta persona sería el líder dominante de tu manada y no quieres liberarte, pero tal vez ya no vale la pena seguir a esta manada.

PISCIS

Las estrellas indican que todas las personas tiene una oportunidad en el amor si saben en dónde buscar. Intenta arriesgarte y situarte en un nuevo entorno y alrededor de nueva gente. Podría sorprenderte la gente que conoces y lo que descubras en este día especial.

