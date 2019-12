Horóscopo del amor: 11 de diciembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

El amor está esperando que le des un lugar en tu vida. No todo tiene que ser trabajo y familia, sal y diviérte para que cupido pueda realizar la tarea que tanto anhela desde hace tiempo en ti y ofrecerte un futuro lleno de amor y felicidad.

TAURO

El amor siempre ha sido importante para ti, sin embargo, nunca fue un camino fácil. Recuerda que todo lo que das es lo que vas a recibir, pues de eso se trata la vida y nadie te regalara nada.

GÉMINIS

Olvida las relaciones ocasionales. hoy encontrarás a una persona que te hará muy feliz y con la que pasarás una de las mejores etapas de tu vida. Disfruta de ese momento y aprecia las cosas buenas que tiene el amor.

CÁNCER

Hay una persona en tu entorno más cercano, que no se atreve a expresarte sus sentimientos hacia ti. Tu debes dar el primer paso y acercarte a él/ella para declararte. Se valiente y recibirás tu recompensa.

LEO

Prepárate para que tu vida de un giro inesperado, el destino te tiene algo preparado: el amor de tu vida tocará tu puerta muy pronto. Muéstrate receptivo y se valiente para abrir tu corazón. Solo así podrás disfrutar al máximo del amor.

VIRGO

Ha llegado el momento de tomar la iniciativa, si te gusta esa persona ya es hora de poner a prueba tus habilidades en el arte del cortejo. Hazselo saber y se valiente para lanzarte a declararselo. Recuerda que el no ya lo tienes y que quien no arriesga no gana.

LIBRA

Hoy no es un buen día para encontrar el amor, pero atento a las señales porque esa persona está muy cerca de tí, forma parte de tu circulo de amistades y después de mucho tiempo pensándolo, hoy te declarara sus sentimientos por ti.

ESCORPIO

Dejas las cosas claras desde un principio, no permitas que tomen más de lo que estás dispuesto a ofrecer, antes de ceder tienes que dejar en claro cuáles son tus prioridades dentro de una relación. Es importante hablar y sentar unas bases en la relación que ambos respetéis por igual.

SAGITARIO

Deja a un lado el temor al rechazo y declárate a esa persona con la que tienes tanta afinidad, para que sepa lo que realmentes sientes por ella Si no lo haces podrías arepentirte de no haber sido valiente.

La buena fortuna te sonríe y a través de esa persona con la que ahora tienes afinidad, te muestra que puedes vivir muchas cosas bonitas que nunca habías imaginado.

CAPRICORNIO

Sigue creyendo en el amor, aún hay una oportunidad para ti. Debes ponerte a punto y coger la confianza necesaria para salir en busca de él. ¡Se valiente!

ACUARIO

Hoy es el mejor día de la semana para que encuentres pareja. Asi que lanzate a la calle y estate atento/a alas señales, porque la situación de los astros hoy te ayudaran a lograr tu objetivo.

PISCIS

Promete que nunca dejarás que nadie te haga daño, eres una persona muy sensible que por amor has tolerado todo tipo de maltrato ¡No se puede volver a repetir! Debes de dejar de sentir atracción por personas que son toxicas y que no te quieren de una manera sana.

