Horóscopo del amor: 10 de septiembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Un mes de suerte es como una bendición del cielo. Incluso cuando las cosas van mal, acaban saliendo bien. Tus planetas te recuerdan que hay un factor de tiempo afortunado. Lo que puede parecer desafortunado hoy puede resultar tu mayor fortuna en el futuro: sólo los planetas lo saben.

TAURO

Han sido un par de semanas increíbles, y a través de todas las pruebas y tribulaciones, si la chispa del amor sigue ahí, es probable que tengas la semilla de una relación real. A partir de aquí tendrás que encajarla en tu vida cotidiana para que esta historia de amor dure hasta el año que viene.

GÉMINIS

Crecimiento es el mensaje del día. Si cambiamos nos redefinimos y no nos estancamos. El cambio incorrectamente pensado y demasiado estancamiento pueden meterte en problemas. Mientras aprendas y crezcas, siempre habrá esperanza de que tu amor continúe.

CÁNCER

Los planetas siguen su propio camino y, en este caso, probablemente deberías hacer lo mismo. Explica a un viejo amor que has seguido adelante y que quieres dar a tu futuro amoroso una oportunidad de verdad. Si deseas dejar la puerta abierta, dile que te gustaría seguir en contacto.

LEO

Por último, tu viaje hacia el amor verdadero y eterno ya ha comenzado. No sólo estás experimentando y aprendiendo, sino que parece que has tomado la decisión de hacerlo juntos. Ahora, que están trabajando juntos como uno solo no hay límite a lo lejos que puede llegar este amor superior.

VIRGO

Hoy es un día de comprensión y compasión. Aquellos a quienes gustas son personas humanas, con necesidades y debilidades. Al apoyarse a ustedes mismos y a su honestidad, tú y tu pareja pueden llevar su relación a nuevos niveles de profundidad, comprensión y amor.

LIBRA

Tu relación ha durado un ciclo completo de la Luna más y ha disminuido y aumentado como las mareas. Tómate un momento para reflexionar sobre lo que has aprendido este mes y te dará el conocimiento y la sabiduría que necesitas para construir una relación perfecta.

ESCORPIO

Aunque parezca una locura, puede que hayas encontrado a alguien especial en una circunstancia no demasiado especial. Puede que no se trate de un enamoramiento soñado, pero sabe cómo tratarte. Al final, una buena pareja de baile generalmente supera a quien guía, porque esta persona tiene posibilidades irreales y falsas.

SAGITARIO

El amor tiene ser animado constantemente o rápidamente envejece y se hace rancio. Hoy es un día para agregar sabor a tu amor y engordarlo para que cuando lleguen los tiempos de vacas flacas otra vez haya de más. Nutre tu amor correctamente y durará para siempre, pero lo más importante es que siempre le des sabor durante una luna creciente.

CAPRICORNIO

¡Han sido un par de semanas salvajes! Seguro que no han sido aburridas. Los planetas continúan reflejando y quieren que veas que si empleas el mismo tiempo en alimentar tu relación como en preocuparte porque se caiga a pedazos, sería una fortaleza de afecto ahora, pero nunca es demasiado tarde para el amor.

ACUARIO

El día de hoy puede traerte sabiduría y amor, pero sobre todo te enseñará que la mayor dificultad de tu vida eres tú mismo/a. Hoy es un día para frenar el torbellino de amor y darte cuenta de en dónde te encuentras. De este modo, los planetas pueden mostrarte a dónde te diriges.

PISCIS

Los planetas tienen su propia lógica, y ahora te estás enamorando profundamente de un/a misterioso/a desconocido/a. Tus temores en cuanto a las diferencias parecen ser menos importantes de lo que creías. Su paciencia contigo por tu necedad por encontrar el verdadero amor te dice que se trata del amor verdadero.

