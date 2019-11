Horóscopo del amor: 10 de noviembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Haz un cambio en tu rutina diaria. Hoy es un buen día para hacer algo fuera de lo común para que puedas recordar y valorar el concepto de espontaneidad. Sólo asegúrate de que, a medida que incursionas en otros territorios, no pierdas contacto con valores y filosofías que son importantes para ti. Aférrate a tus cimientos de integridad y honestidad. El aspecto de hoy está sugiriendo que manifiestes tu inclinación por lo diferente y excéntrico.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

TAURO

Las fluctuaciones de tu situación financiera pueden hacerte sentir que vas en una montaña rusa debido a la alineación astral de hoy. Lograr una posición estable en este aspecto de tu vida es más sencillo de lo que imaginas. Lo más probable es que el sólo pensar en hacer lo que hace falta sea quizás más agobiante que la tarea en sí. Una vez que comienzas a transitar el sendero correcto, descubrirás que la seguridad financiera es mucho más posible de lo que pensaste en un primer momento.

GÉMINIS

Hoy te sentirás más vulnerable que de costumbre. La energía celestial en juego te ayudará a ver que tus preocupaciones financieras son justificadas. Las cuentas no paran de acumularse. Sin embargo, la solvencia está en el aire, ya que hoy tendrás ideas grandiosas sobre cómo incrementar tu ingreso. No dejes de llevar a cabo tus ideas, ¡pero no te olvides de pagar esas cuentas!

CÁNCER

Sin duda últimamente has estado cavilando sobre romances, especialmente la saga de tus amores perdidos. Fotografías de tiempos idos llenaron tus ojos de lágrimas de nostalgia, y si recibiste una llamada sorpresiva de un viejo amor, estuviste días pensando en ello. La energía astral en juego hoy te sacará de esta órbita romántica.

LEO

Este es el momento de dejar de lado viejos sueños que abarrotan tu vida. Quizás tu ambición era ser cantante, escritor o piloto de avión. Si el destino se opone, es tiempo de aceptar los hechos. Te has estado prometiendo por mucho tiempo que cumplirías esos deseos. La energía celestial en juego te alienta a ser realista. Cuando colocas tus sueños en perspectiva, es más probable que logres aquellos que son apropiados para ti.

VIRGO

Con la alineación planetaria de hoy, la auto-disciplina y actitud rigurosa serán esenciales para pasar el día. Aunque a veces sientas tentación a ignorar algunas de las pequeñas reglas de la vida (como ignorar la luz amarilla del semáforo, o pagar las facturas vencidas), hoy correrás mayor riesgo por haber sido pescado/a infraganti. (¿Quién iba a adivinar que la policía estaba en la esquina?) Está bien que expreses tus sentimientos sobre la súper abundancia de reglas en el mundo, sólo no dejes de parar en el semáforo.

LIBRA

Puedes tener una forma de pensar bastante revolucionaria en los sistemas de creencias que consideras verdaderas. No te sorprendas si entras en conflicto con estos modos de pensar al poner en movimiento tus sueños de auto-expresión creativa. El aspecto de hoy está indicando que es probable que surjan tensiones a medida que te vas involucrando más en una situación romántica que entra en abierto conflicto con algunas de tus convicciones más profundas.

ESCORPIO

Un cambio reciente en la situación con alguien cercano puede causar gran malestar en tu estado emocional. Quizás hayas decidido tener un enfoque más progresivo con respecto a tus relaciones, tanto románticas como platónicas. Mientras has estado viviendo grandes transformaciones en este aspecto, es bastante probable que a esa otra persona le esté resultando difícil adaptarse a tu nueva actitud. Puede haber conflicto con esto.

SAGITARIO

Es probable que realices una exploración interior y quizás alientes a los demás a hacer lo mismo. Tus ojos penetrantes buscarán el significado oculto en todo y no dejarán de escudriñar a nadie. Tan pronto como entablas una conversación con alguien, quieres conocer el cómo, el por qué y el origen de sus pensamientos independientemente del tipo de tema que haya surgido. El aspecto en juego de hoy está causando una tensión que sentirás como un enigma que es preciso resolver.

CAPRICORNIO

Los cambios internos de actitud pueden darte confusión e inseguridad con respecto al futuro. Debes darte cuenta de que el futuro es un lugar interesante y que no hay motivo para preocuparse innecesariamente por cosas que ni siquiera han pasado todavía. La mejor forma de calmar tus temores es que hables de ellos con tu pareja. La energía te está alentando a interactuar con el corazón abierto.

ACUARIO

Se presentarán personas inesperadas y te exigirán una porción significativa de tu tiempo y energía. Toma en cuenta tu tiempo y con quién deseas pasarlo. Si bien por un lado puede ser lindo volver a conectarse con personas que hace tiempo que no ves, también pueden traerte recuerdos que no te resultarán agradables. La alineación celestial de hoy está creando tensión con respecto a emociones difíciles que es probable que surjan alrededor de personas y acontecimientos inesperados.

PISCIS

Podría resultarte difícil expresarte del modo preciso que deseas. Lo más probable es que sientas la presión de viejas costumbres y condicionamientos tempranos que te indican cómo hacer las cosas. Tus verdaderas emociones están luchando contra estas partes de tu personalidad, y es probable que sientas confusión debido a este conflicto interior. Los astros te piden que fijes tus propias reglas, tus propios límites y quizás mires la vida desde una perspectiva completamente nueva.

