Horóscopo del amor: 10 de julio de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Los temas de amor y romance pueden estar ahora en un punto culminante. Puedes estar en una fase de relaciones que se aproxima a un momento importante. Tal vez haya una ruptura repentina de la comunicación. Tal vez te das cuenta de que confías mucho más en esta persona de lo que pensabas al principio. Si no tienes una relación íntima con nadie, probablemente deberías considerar que esta una buena situación por ahora.

TAURO

Puedes sentir atracción por alguien debido a las cosas que tienen en común. Los dos aprecian el arte, la música y las cenas románticas, pero esta persona puede no ser para ti una compañía apropiada de manera permanente. Esta persona no está dispuesta a dar el primer paso o está indecisa acerca de temas importantes. Si no tienes pareja ahora, busca a alguien que desafíe tu rápido ingenio y no que no tenga miedo a dar el primer paso.

GÉMINIS

El amor y el romance te favorecen aunque los obstáculos pueden impedirte aprovecharte de la situación. No seas demasiado exigente con el tipo de persona que buscas. El amor no está destinado a ser un conjunto de cualidades deseadas como si se tratase de la lista de compras. No puedes realmente crear un escenario de cómo las cosas acabarán saliendo. Deja que las cosas se desarrollen naturalmente.

CÁNCER

Si las cosas empiezan a moverse, cambiar o variar en el amor y el romance, tu primer impulso es una reacción exagerada. Esto es probablemente lo contrario de lo que debes hacer. En lugar de saltar a conclusiones rápidamente, debes sentarte y dejar que las cosas se desarrollen poco a poco. Resístete a la tentación de hacer un movimiento sólo porque tus emociones están alborotadas.

LEO

Cuando se trata de amor y romance, los sentimientos siguen siendo interceptados por las palabras y opiniones de los demás. Lo que quieres mantener en privado se hace de pronto más público por culpa de las bocas que no paran de hablar. Relájate en el elemento sensual del amor en lugar de dejarte atrapar por los aspectos más políticos de la situación.

VIRGO

Ha llegado el momento de que puedas hacerte cargo de los asuntos del amor y el romance. Este no suele ser el caso para ti porque normalmente dejas que otros tomen la iniciativa en este departamento. Una nueva etapa ha comenzado en tu vida amorosa. Debes pensar en la expansión hacia el exterior en nuevos terrenos con nuevas personas y nuevas circunstancias, o ambos. Era hora de que tuvieses el control.

LIBRA

Las flores y las plantas frescas pueden mejorar tu estado de ánimo y tu casa. Puede que sientas que le hace falta algo a tu vivienda. Los detalles simples para mejorar su apariencia van a hacer maravillas con la forma en que se sienten tú y tu pareja. Vete a una tienda de cocina e invierte en algunos artículos nuevos. Pon una maceta con hierbas en una ventana. ¡Te sorprenderás de los cambios en su estado de ánimo!

ESCORPIO

Los asuntos del corazón están a tu favor hoy. Debes prepararte para un día repleto de amor y buena conversación. Tu espíritu creativo también puede crecer. No puedes equivocarte al escoger un producto en una tienda de ropa que resalte tus atributos. Tu gusto por lo elegante es impecable, así que siéntete libre para disfrutar.

SAGITARIO

Puedes centrarte en el romance hoy, pero es posible que estés teniendo problemas para encontrar la manera de expresar tus sentimientos. Hay un poder que influye en el escenario y ciertamente no hay escasez de pasión. Puedes descubrir que hay un poco de superficialidad en la situación que hace que sea difícil comprometerte con toda tu energía.

CAPRICORNIO

Cuando se trate de asuntos relacionados con el romance, no te detengas hoy. Las cosas te están favoreciendo. No debes dudar en actuar con fuerza y confianza. Muestra a otros que vas en serio. No retrocedas si las cosas se calientan aún más. Esta es una señal de que las cosas están progresando a tu favor y de que no hay que confundir esta intensidad con nada más que con verdadera pasión.

ACUARIO

No te rindas en la búsqueda de la pareja romántica de tus sueños porque ahora es tu oportunidad. Recibirás el impulso para pasar a la acción. No te sorprendas si un poco de fricción te impide lanzarte con los dos pies. Ten paciencia. Una vez que profundices un poco, encontrarás que hay mucho más sobre esta persona de lo que se ve a primera vista.

PISCIS

Ten cuidado con declarar tu amor por alguien si no ha pasado el tiempo suficiente. Puedes basar este impulso en encuentros superficiales y conversaciones breves. Puede que no tengan una larga historia ni hayan tenido las discusiones profundas necesarias para saber si esta persona es tan ideal para ti como piensas. No te dejes engañar por las apariencias.

