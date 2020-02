Horóscopo del amor: 10 de febrero de 2020

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Los planetas suelen invertir los papeles y el profesor se convierte en estudiante. Una persona puede mostrar el camino y la otra quizás tenga que caminar detrás. Es por eso que son almas gemelas, porque no sólo se complementan, también se potencian mutuamente.

TAURO

Los planetas requieren que reconozcas que te pueden suceder cosas buenas. Cuando un empleado recibe un trato de primera, su felicidad se traslada a su vida familiar. Sabes que te lo mereces. Los sueños se pueden convertir en realidad si los dejas, pero muy a menudo puedes ahuyentarlos.

GÉMINIS

Los planetas dicen que la ausencia hace crecer el cariño, y hoy echarás de menos a esa nueva persona. La comunicación está hoy en las estrellas así que deberías llamar a esta persona. Piensas en esa persona, así que ¿por qué tienes miedo de pasar a la acción? Si no tienes sentimientos románticos, ¿cuál es el problema?

CÁNCER

Puede que hoy los planetas te revelen hoy el poder del humor cuando tu pareja te recuerde que debes reírte y pasarla bien. Si haces que tu romance esté lleno de humor y diversión, siempre recibirás alegría. Así que muestra tu alegría y disfruta junto a la persona que amas.

LEO

Los planetas avisan de que el encaprichamiento es simplemente una primera atracción pero que el amor necesita compromiso. Si acabas de comenzar con una relación que crees que puede llegar a ser un amor verdadero, hoy es el día perfecto para profundizar un poco. Disfruta, pero eventualmente comienza a entablar vínculos más profundos.

VIRGO

Los preparativos han acabado, te has decidido y has hablado con todos aquellos que pensabas que necesitaban una explicación. Lo que te falta ahora es comenzar tu viaje, ya sea físico, espiritual o emocional. Adelante. Descansa con el convencimiento de que cuando regreses no serás la misma persona.

LIBRA

Hoy los planetas tienen ganas de jugar así que no te creas todo lo que oigas. La gente que quiere herir a tu pareja podría dedicarse a propagar rumores. Por lo tanto deberás escuchar con cuidado para descubrir de dónde están saliendo los rumores. Protégete de esas personas.

ESCORPIÓN

Los planetas nos enseñan pero depende de ti el seguir las lecciones. La lección de hoy es que tienes que amarte a ti mismo/a antes de que puedas amar de verdad a alguien más. Tómate el día para pensar en lo que te motiva. Al hacerlo, será mucho más fácil atraer a la pareja correcta..

SAGITARIO

Los planetas pueden atraparnos y nuestra prueba es cómo escapar. Si ahora eres honesto/a, debes admitir tus mentiras, lo cual complica las cosas aún más. Si no dices nada en este momento, tienes que parar cualquier acción que conduzca a más mentiras.

CAPRICORNIO

Hoy los planetas favorecen la comprensión y que no saques conclusiones precipitadas. Tu pareja ha de encontrar algún tipo de liberación que no se puede encontrar permaneciendo aislado. Sin liberarnos de las presiones del trabajo, la familia y la rutina diaria, todos nos quemamos. Deja que tu pareja haga lo que él o ella necesite.

ACUARIO

Los planetas parecen haberse relajado porque probablemente te has calmado. Cuando comiences a relajarte, la tendencia es a seguir adelante. Si lo haces, habrá problemas. Has seguido a las estrellas y a tu corazón, ahora también utiliza un poco de sentido común.

PISCIS

Los planetas indican que el romance está hoy a tu favor, y puede que te lleves una sorpresa. La persona que te interesa debería comunicarse contigo hoy. Ábrete si él o ella decide pasar a la acción. Podría haber algo de confusión al principio pero conectarán eventualmente.

