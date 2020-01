Horóscopo del amor: 10 de enero de 2020

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Piensa en el cielo de este día como en una luz brillante que te va a mostrar exactamente lo que necesitas hacer, sin que importe ese problema que te ha estado molestando últimamente. Si haces caso a tu intuición, puedes realizar un cambio en tu estilo de vida que también cambie tu suerte en el amor.

TAURO

Este podría ser uno de esos días en que sientes que el profundo vínculo del amor cada vez es más fuerte. No hace falta decir ni una sola palabra, simplemente basta con sentirlo. Lo que sientes es la química con tu pareja. Al final, la química lo es todo.

GÉMINIS

Hay algo que resultará gratificante para tu relación. Esa persona especial se está empezando a aburrir y está ansiosa por añadir un poco de picante a la relación, pero tiene miedo de preguntar. ¡Esto fortalecerá el vínculo! Así que, ¡disfruta todo lo que puedas!

CÁNCER

Han sido un par de semanas intensas y se ha pasado por muchas pruebas y tormentos. Si la chispa del amor sigue ahí, es probable que tengas la semilla de una relación real. A partir de aquí tendrás que encajarla en tu vida cotidiana para que esta historia de amor dure hasta el año que viene o más.

LEO

Este es un momento ideal para poder apreciar quién eres en realidad. Si has mostrado comprensión y has sido al mismo tiempo directo/a desde el principio con todas las partes involucradas, todos te entenderán. La vida es confusa y la gente es consciente de ello. Las preguntas claves son qué vas a hacer y cómo lo harás.

VIRGO

Este es un día en el que pensarás dar una oportunidad a una vieja relación. La única manera de saber si deseas o no esta relación es realizando otro intento. De esa manera, finalmente te das cuenta de cómo de especial es la relación o te la quitarás de la cabeza para siempre.

LIBRA

Puede que hoy haya algunas situaciones imprevistas, y algunas maravillosas sorpresas también, pero ninguna de ellas será desagradable, especialmente si te encuentras preparado/a, tal y como ya lo estás. El romance estará con toda seguridad en la lista de sorpresas.

ESCORPIÓN

Muy pronto vas a oír bonitas palabras y quizás también un regalo. Puede que las próximas 24 horas te sientas como si estuvieses flotando y ¿por qué querrías dejar de sentir eso y estar como el resto de nosotros los mortales?

SAGITARIO

No hay nada más atractivo para ti que alguien que se hace el/la difícil, en gran parte porque esa misma es tu táctica y la que siempre ha funcionado mejor para ti. Si te cruzas con alguien que emplee esa táctica, tú harás lo mismo.

CAPRICORNIO

Hay una sensación particular que será absolutamente letal si te llega ahora, especialmente en relación con alguien a quien amas y que ha hecho algo para herirte; se trata de la ira justificada. Si la estás sintiendo ahora mismo, avisa a los inocentes espectadores para que se aparten antes de que tenga lugar la explosión.

ACUARIO

Las cosas van bien en el terreno del amor, ¡y la tendencia sigue! Eso es, hoy cuida de tu amor, ¡porque vale la pena! ¿Sientes ansia por saber cuáles son sus intenciones hacia ti? Simplemente pregunta.

PISCIS

Puede que hoy las cosas no funcionen exactamente como querrías pero no permitas que los primeros pasos del romance te asusten. Realmente no se conocen todavía, así que las cosas pueden parecer extrañas. Ten paciencia para superar esta situación y probablemente la dejarás atrás pronto.

