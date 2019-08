Horóscopo del amor: 10 de agosto de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Hay una chispa en medio de las cenizas y la única manera de que se encienda en tu corazón es dejar ir por completo el dolor del pasado. Será un renacimiento para ti... ¡un despertar espiritual complementado con noches muy sexis!

TAURO

¡Sal de debajo de esa roca! La hibernación acabó... el Sol te está haciendo señas para que te sacudas las telarañas. Hay una personita tímida que ha estado esperando pacientemente a que salgas de tu escondite, así que haz que te vea y oiga. ¡Se te ha echado de menos!

GÉMINIS

Prepárate para echarle una mano a tu pareja. Has pecado un poco de egocentrismo en los últimos tiempos y eso está teniendo un efecto perjudicial en tu vida amorosa. Si prestas más favores, más te serán concedidos, ¿entiendes? La bondad trae recompensas.

CÁNCER

¡Ten cuidado! Un ser querido ha estado exagerando sólo para sacarte algo. Ciertamente, ha funcionado... al mismo tiempo que ha subido tu presión arterial. Respira profundamente y recuerda que tu pareja está probablemente tratando de obtener toda tu atención.

LEO

Has estado un poco distante últimamente y tu amor te echa de menos. Si dejas de lado tu impaciencia con tus compañeros de trabajo y los problemas laborales donde pertenecen, las cosas serán mucho más melodiosas con tu pareja esta semana.

VIRGO

El reciente éxito de tu pareja está provocando tus celos, ¡y te horroriza sentirte de esta manera! No te castigues porque esto, es propio de la naturaleza humana... y tienes derecho. Lo que puede ayudar es escribir tus sentimientos en un diario o grítalos a la nada.

LIBRA

Mejor átate bien las botas de agua... y no por la lluvia, sino para caminar por el lodo que estás creando. La infidelidad está muy mal vista por las estrellas, y a menos que des un paso atrás y reconsideres tus decisiones amorosas de los últimos días, te estancarás en el oscuro pantano de la angustia.

ESCORPIO

¿Te sientes mejor? ¿La hierba verde y la luz del Sol marcan la diferencia? ¡Por fin! Ya es hora de salir a la calle, quitarte el polvo de las telarañas y dejar atrás la actitud de hermetismo. Esa belleza no puede esperar a soltar la lengua sobre lo que siente cada vez que te ve pasar.

SAGITARIO

¿Ya quieres escucharle? Perdona y olvida. Aunque el comienzo haya sido problemático, todo el mundo merece una segunda oportunidad... y tu corazón necesita un empujón. Esta es tu oportunidad. El rencor sólo hará que los asuntos del corazón empeoren.

CAPRICORNIO

Has sentido mucha inquietud últimamente y todo tu ser está listo para el romance, ¿verdad? Lo único que te detiene es ese escudo detrás del que te has estado escondiendo. Sal más y a ver qué pasa. Tal vez necesitabas reagrupar tus energías, pero ahora que lo has hecho, el romance toca a tu puerta.

Te puede interesar: Signos del zodiaco que se verán afectados por la elongación de Mercurio

ACUARIO

Las estrellas tienen noticias para ti; un poco de esfuerzo de tu parte para salir de tu encierro y dejar pasar a la luz del Sol hará que sucedan cosas en el terreno del amor. ¿Cuál es el incentivo? ¡Las noches ardientes! La compensación será un efecto positivo en todas las facetas de tu ser que animará a tu espíritu.

PISCIS

¿Qué es ese sonido? Es un suspiro de alivio bien merecido. Finalmente lo dejaste escapar y puedes respirar otra vez. Los tiempos difíciles han terminado, y justo a tiempo. Deja que desaparezca la angustia porque hay una llama en tu horizonte.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.