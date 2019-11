Horóscopo del amor: 09 de noviembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

La vida te ha dado muchas lecciones, pero no pareces haber aprendido de ninguna de ellas. Mira hacia atrás y entenderás que repites los mismos patrones. Si no lo haces así será imposible que logres el éxito en tus relaciones.

TAURO

Es momento de arreglarse y salir a buscar a tu media naranja. Deja atrás la depresión y el pesimismo en el que andas sumido los últimos tiempos y utiliza toda tu energía para disfrutar de la vida y volver a encontrar el amor.

GÉMINIS

Hoy es un buen día para encontrar a una persona con la que compartir toda tu vida. Lo unico que debes hacer es abrirte y mostrarte receptivo para dejar que el amor entre en tu vida. Estas a punto de vivir momentos muy especiales. ¡Disfrutalos!

CÁNCER

Sal de tu zona de confort y enamórate, debes arriesgarte, si no lo haces nunca alcanzarás la felicidad plena. Una vida llena de amor es una vida llena de felicidad. No tengas miedo a abrir tu corazon a otra persona.

Es el momento ideal para salir de la rutina y en general, de aquello que siempre haces y que hasta ahora no ha traído muy buenos resultados para tener una vida social más activa.

LEO

Sigue creyendo en el amor, aún hay una oportunidad para ti. Debes ponerte a punto y coger la confianza necesaria para salir en busca de él. ¡Se valiente!

A pesar de que te encuentras considerando no volver a creer en el amor, por cuenta de esas desilusiones y situaciones desafortunadas que se encargaron de herir tu corazón, el destino tiene planeado algo muy diferente para ti.

VIRGO

Comienza a ser más detallista o podrías perder al amor de tu vida por cosas tan esenciales que pasas por alto. Tu pareja es romántica, por eso tienes que buscar cómo enamorarla cada día más y seguir conquistandola hasta lograr que tu relación llegue al altar.

LIBRA

Prepárate para dar un cambio de 180 grados, no te esperas para nada lo que Venus ha ideado para ti, tan solo deja que el cambio fluya en tu interior y muestrate receptivo ante lo que el destino te tiene preparado para tu vida amorosa.

ESCORPIO

El «No» ya lo tienes, da un paso adelante y declárate a la persona que te gusta. Has de ser valiente para tener exito en el amor. Que el miedo al fracaso no te invada y no te deje encontrar a esa persona con la compartirás tu vida.

SAGITARIO

Aprende a perdonar, para estar en paz contigo mismo. Debemos aceptar que los seres humanos cometemos errores y que a nosotros tambien nos puede pasar, es por ello que es importante, que aprendamos a perdonar los errores de los demás, como nos gustaria que nos perdonasen los nuestros.

CAPRICORNIO

Podría parecer que el amor en tu relación sentimental se está esfumando, pero tienes que recordar que a veces hay momentos más buenos y otros de menos buenos. Intenta buscar planes alternativos que ayuden a tu relación a salir de la rutina.

ACUARIO

El amor es un sentimiento fuerte, pero sumamente sensible. No dejes que la rutina y la mala energía colmen tus relaciones familiares. ¡Recomendación: haz un paseo con tu pareja y disfruta de ese momento de calidad, compartiendo con ella una conversación amena e interesante!

PISCIS

Escucha a tu corazón y haz lo que te pide. El amor pide más de impulsos y sentimientos que racionalidad. No te lo pienses más debe ser atrevido.

Ser tan racional no te ha traído las ventajas que imaginabas, así que llegó la hora de cambiar de táctica y al menos en el amor, permitirse ser más impulsivo y espontáneo.

