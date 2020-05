Horóscopo del amor: 09 de mayo de 2020

El horóscopo del amor y las mejores predicciones para ti, ya están aquí en este 09 de mayo de 2020, así que descubre como el cosmos afectará tu vida amorosa el día de hoy, como divertirte y construir las mejores relaciones románticas y duraderas.

Horóscopo Libra

No tengas miedo de amar a alguien que sea diferente a ti, porque los polos opuestos se atraen. Curiosamente, hoy te podrías encontrar fácilmente en una situación en la que tú eres la persona diferente y sientes un poco de incomodidad. Deja que un potencial interés amoroso te ayude a sentirte más a gusto y esto creará un vínculo especial.

Horóscopo Escorpión

Este podría muy bien ser el día en que te des cuenta de que te has enamorado de uno/a de tus mejores amigos/as. Probablemente has visto siempre a esta persona como una gran amistad, pero puede que nunca la hubieses considerado como nada más. Hoy podría ser el día en que los amigos se convierten en amantes.

Horóscopo Sagitario

Cuando tu vida personal no tiene equilibrio, por lo general, tiendes a tratar de presionar en lugar de utilizar la delicadeza. Este enfoque no funcionará hoy. Es probable que tengas que pensar en cambiar tu patrón de comportamiento para que una relación especial no se convierta en aburrida. Trata de respaldar tu amor en lugar de presionarlo.

Horóscopo Acuario

Hoy el monstruo de los celos podría asomar su feo rostro. Ten cuidado, porque los celos pueden ser tanto buenos como malos. Demasiados, fácilmente pueden destruir tu relación, pero sólo unos pocos pueden mantener la llama de la atracción ardiendo.

Horóscopo Capricornio

Los planetas probablemente te confunden hoy un poco. No tienes demasiada seguridad de cuáles son tus sentimientos en cuanto a alguien que acabas de conocer. Es posible que quieras llevar las cosas al siguiente nivel, pero no tienes la seguridad de si quieres cruzar esa línea y arriesgarte a perder una gran amistad.

Horóscopo Aries

Por supuesto que eres feliz ahora, ya que es probable que tengas todo lo que quieras. Cuando los planetas se encuentran en este tipo de relación especial contigo, aprovéchate de ello, porque la vida inevitablemente cambiará. Aprender a disfrutar realmente de los buenos momentos en la vida puede darte lo que necesitas para hacer que funcione.

Horóscopo Géminis

Amas con tanta pasión y profundamente que puedes perder el control. En este momento los planetas te están diciendo que mantengas tu identidad en la relación y que sigas centrándote en ti mismo/a. Si aprendes la lección de hoy, puede mostrarte cómo mantener el fuego vivo sin quemar la casa.

Horóscopo Tauro

Siempre has querido enamorarte, así que, si ahora sí lo estás, ¿por qué no eres feliz? Tal vez sólo tienes que despertar. Eso es precisamente lo que los planetas tienen en cuenta hoy. Ellos están listos para darte un punto de vista fresco y cielos despejados desde los que obtener una nueva perspectiva.

Horóscopo Virgo

Hoy es un día en el que una cita a ciegas puede convertirse en amor. Si no crees en las citas a ciegas, ahora es un buen momento para empezar a hacerlo. Muy bien podrían invitarte a salir en una, así que prepárate. Trata de salir de la rutina y prueba suerte si surge una posibilidad.

Horóscopo Leo

Si el amor entra en tu vida hoy, páralo. Las estrellas se están moviendo, y si detienes la salida de este amor, te puede traer muchas nuevas aventuras y experiencias. Hoy es un buen día para arriesgarse y probar suerte con algo nuevo.

Horóscopo Piscis

El caos gobierna el Universo hoy y puede ser que te preguntes si debes quedarte en casa y evitar todo esto. La respuesta es sí. Cuando las cosas son así de caóticas, es más fácil empeorarlas que mejorarlas. Sería prudente dejar que la confusión se aclare antes de tomar cualquier decisión.

Horóscopo Cáncer

El amor puede significar muchas cosas diferentes para distintas personas, pero para ti es tener una persona que se preocupe por ti por encima de todo lo demás. Cuando las cosas se vuelven un poco inestables, el valor del amor verdadero llega a ser importante. Hoy podrías ver lo maravilloso que es el tuyo.

