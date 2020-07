Horóscopo del amor: 09 de julio de 2020

El horóscopo del amor y las mejores predicciones para ti, ya están aquí en este 09 de julio de 2020, así que descubre como el cosmos afectará tu vida amorosa el día de hoy, como divertirte y construir las mejores relaciones románticas y duraderas.

Horóscopo Libra

Será muy gratificante mental, física y emocionalmente ir a una excursión romántica hoy. Perspectivas frescas son a veces todo lo que se necesita, y tú necesitas algo, ¡y rápido! Pasa algún tiempo en tranquilidad.

Horóscopo Escorpión

Hoy parece un día auspicioso; aunque sólo hay una pequeña opción para esta oportunidad así que debe ser abordada esta semana, o tu amor puede cambiar de opinión. Sé firme, ¡las estrellas prometen resultados duraderos!

Horóscopo Sagitario

Hoy tu amante te echa de menos desesperadamente, respeta tus sueños inalcanzables, pero te quiere de vuelta por un tiempo. La cama es demasiado grande sin ti y la pared a la que has estado mirando durante noches enteras todavía no está dándote las respuestas que buscas. Acurrúcate, te hará revivir.

Horóscopo Acuario

Si estás buscando una nueva relación, el amigo de un amigo de un amigo podría resultar ser tu vínculo con el amor. ¿Recuerdas esa cita a ciegas a la que tu amigo te sigue pidiendo que vayas? Bueno... ¡hoy es el día para decir que sí! ¡Esto podría conducir a algo realmente genial!

Horóscopo Capricornio

Hoy es un día ideal para socializar. De hecho, alguien se ha fijado en ti desde lejos. No te sorprendas si una persona desconocida se te acerca hoy. Usa tu intuición; este puede ser el comienzo de algo muy interesante. ¡Tú racha de aburrimiento está a punto de cesar!

Horóscopo Aries

La necesidad de derrochar es intensa hoy y la persona a la que amas está dispuesta a participar en las festividades. Pásala muy bien, pero recuerda... ¡mañana será otro día! Disfruta de la fiesta, ama con pleno entusiasmo, pero levántate para trabajar por la mañana. Tendrás que reagrupar tu energía.

Horóscopo Géminis

Si hoy tienes problemas amorosos no resueltos, no pierdas la objetividad. Por favor, no promuevas dependencias. Comenzar discusiones simplemente evocará viejas penas y causará que sea una noche de emociones frías. Todo esto se puede evitar respirando profundamente y teniendo paciencia.

Horóscopo Tauro

El día de hoy promete momentos de satisfacción con esa persona especial, ¡así que no tengas miedo de pedir un poco de tiempo a solas! Tus entrañables honestidad y conducta provocará una gran energía entre ustedes. Esta noche, celebren este nuevo entendimiento que comparten.

Horóscopo Virgo

Hoy, un destello de conocimiento te permitirá entender la ira de tu pareja que ha salido a la superficie últimamente. En vez de no decir nada, habla para aliviar este malestar. El silencio sólo causará más conflictos en casa. Será necesario un refuerzo positivo.

Horóscopo Leo

Alguien está poniendo a prueba tu paciencia hoy, y eso está teniendo un efecto perjudicial sobre tu vida amorosa. Simplemente evita la tensión, ya que va a pasar. No vale la pena abrir viejas heridas mostrando el lado agrio tanto de tu personalidad como de tu amor.

Horóscopo Piscis

¿Sientes que la gente se te acerca en los últimos tiempos? ¿Atraes a hombres y mujeres por igual? No es ninguna sorpresa, ya que los planetas aseguran tu magnetismo y todo el mundo se ha dado cuenta. Hoy, entabla conversaciones en cualquier sitio.

Horóscopo Cáncer

A pesar de que puedes estar en desacuerdo con tu pareja, puedes aprender a apreciar tanto su punto de vista como también el de los demás. Tu nivel de madurez ha llegado a un punto donde esto se puede hacer, ¡y ya era hora! Vete a algún sitio con gente para aliviar la tensión.

