Horóscopo del amor: 09 de julio de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Es el momento de besarse y de hacer las paces, así que si necesitas ofrecer o aceptar una disculpa, hazlo ahora. Los cielos están hasta el tope de energías agradables y duraderas que estarán encantadas de ayudarte a resolver las cosas con justicia. ¡Úsalas al máximo!

TAURO

Emocionalmente hablando, ya te has cansado de retener lo que está en tu mente y en tu corazón. De hecho, te preparas para liberarte y dejar que todo el mundo sepa lo que está pasando dentro de ti. Tu pareja probablemente se sentirá de la misma manera, pero pregúntale antes de empezar a hablar.

GÉMINIS

Nunca has tenido problemas para hablar, sobre todo cuando se trata de decir lo que piensas. Es una de las razones por las que todos te aman, y no quieren que te detengas. Cierta persona cuya opinión valoras te ofrecerá ciertas noticias en términos muy claros. Sonríe y sigue escuchando.

CÁNCER

El romance no va perfectamente para ti. Las cosas pueden ser un poco confusas en este terreno. Hoy pueden surgir eventos que harán que sea difícil que puedas ignorar el tema por más tiempo. La comunicación es clave para ayudar a superar los sentimientos asociados con estos problemas. No permitas que tu enfoque sea demasiado crítico.

LEO

Es posible que hoy sientas la tentación de poner a tu ser querido en un pedestal. Quieres verle como la pareja perfecta para ti. Tienes disposición a ir muy lejos para proporcionarle placer a esta persona. Hará falta muy poco para convencerte de que las cosas son perfectas y hermosas.

VIRGO

El amor y el romance están sin duda en las cartas de hoy. Juega la mano que te den y deberías ganar la partida. Hay un poco de transformación que puede tener lugar en relación con las cuestiones del corazón. No te comprometas de ninguna manera. No te conformes con nada que no sea lo mejor. Este es un día para brillar.

LIBRA

Hoy las cuestiones relacionadas con el romance podrían estar en primer plano. La balanza podría inclinarse hacia cualquier lado en términos de tu éxito en este juego. La decisión es tuya. Probablemente será mejor que mantengas las cosas tranquilas y entretenidas. Revela el alcance de tus emociones pasionales y poderosas otro día.

ESCORPIO

Tus jefes en el trabajo te mirarán como halcones en los próximos días, pero no es por una mala razón. Están pensando en darte ese aumento de sueldo, bonificación o promoción que has estado esperando, así que mátate a trabajar, muestra una gran sonrisa y pacifica a tu pareja lo mejor que puedas.

SAGITARIO

Es hora de pasar un poco de tiempo lejos del mundo, o por lo menos algún tiempo lejos para disfrutar del mundo. No de tu mundo habitual, sino lugares en los que nunca has estado, estén cerca o lejos, o viajes por un día, un fin de semana o un mes. Simplemente asegúrate de que estás con alguien a quien amas.

CAPRICORNIO

Últimamente has estado acercándote cada vez más a alguien al punto que te preparas para dar un paso más hacia la verdadera intimidad. Traten de pasar juntos tantos momentos como sea posible. Hazles saber a tus amigos que vas a desaparecer por algunos días.

ACUARIO

Cualquiera que sea el problema que estabas teniendo con tu pareja ahora es un vago recuerdo. El Universo tiene otros planes para ti, planes maravillosos. Es oficialmente un momento ideal para mimar a tu pareja y hacer absolutamente todo lo que quiera hacer. Si es feliz, sabes que tú también lo vas a ser.

PISCIS

Trabajo, trabajo y trabajo. Durante el próximo par de días vas a tener la sensación que eso es todo lo que todos quieren que hagas, bueno, todo el mundo salvo tu pareja, que querrá que dediques un poco de energía a un área completamente diferente de la vida. ¡Oh, tómate un descanso y pasa un momento de romanticismo!

