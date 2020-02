Horóscopo del amor: 09 de febrero de 2020

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Hoy eres tú quien tiene el control, ¿entendido? Hay cierta sutileza en tus cuidados en la que deberías centrarte. Tu modo indirecto de mostrar afecto es malinterpretado como frío. Tienes que cuidarlo para verlo crecer.

TAURO

Hay fuerzas a tu alrededor que podrían ser perjudiciales para tu vida amorosa si no haces caso de sus advertencias. Necesitas estar alerta o tu dulce amor agriará. Eres la última persona que quiere que le digan "te lo dije", ¿verdad?

GÉMINIS

Las rutinas mundanas del día a día pueden resultar muy aburridas, así que hoy podrías encontrarte buscando algo de dramatismo para poner algo de picante en tu vida. Si encuentras el romance, trata de tener cuidado y no causar problemas demasiado pronto porque podrías dejar pasar una oportunidad de encontrar el verdadero amor.

CÁNCER

La mezcla perfecta de equilibrio y emoción construye una buena relación. Todo el mundo tiene un porcentaje único y diferente en esta área por lo que necesitas encontrar el tuyo. El equilibrio mantiene la relación en marcha y el entusiasmo es el combustible que la mantiene en funcionamiento.

LEO

Los planetas siempre coinciden con el amor verdadero porque está escrito en las estrellas. Si este es el amor verdadero, hay algo más implicado que la suerte. El amor es tan pequeño como una semilla y juntos tienen que conseguir que esa semilla crezca hasta convertirse en un árbol para que sea realmente un amor verdadero, tal como está escrito en los cielos.

VIRGO

Los planetas son inconstantes y no debería ser una sorpresa si tu amistad te confía que está cayendo de nuevo en los mismos patrones de comportamiento que provocaron la separación en el pasado. Deseas aconsejarle que deje de inmediato ese comportamiento pero todavía tiene miedo de asumir la responsabilidad por sus acciones.

LIBRA

¿Conseguiste un ascenso o un nuevo trabajo? Ahora vas a requerir una cantidad de tiempo considerable pero eso no significa que no puedas disfrutar esta noche. Simplemente recuerda reservar algo de tiempo para una conversación tranquila y para hablar en la cama con tu pareja sobre lo que te preocupa cada día.

ESCORPIÓN

Lo mejor que puedes hacer hoy si estás buscando el amor es, precisamente, dejar de buscarlo. Al buscarlo, podrías estar dificultando que el amor te encuentre. Esta no sería la primera vez que alguien tuviese que dejar de buscar algo para poder encontrarlo.

SAGITARIO

Las señales del camino celestial te dicen que reduzcas la velocidad, pero ni siquiera las ves cuando el amor te consume tanto. Si tienes vendas sobre los ojos, los planetas dicen que hay algunas curvas peligrosas por delante. Ten cautela, pero también ten fe en el amor porque tiene el poder de los deseos de dos personas para seguir con vida.

CAPRICORNIO

Los cielos estallan de entusiasmo. Todo parece posible si ambos tienen suerte y están enamorados. Sin embargo, hay un poco de confusión con toda esta excitación porque hay muchas cosas que están sucediendo muy rápido. Diviértete esta noche y mañana tómate el día libre mañana para tratar de centrarte.

ACUARIO

Los cielos harán que esta misma noche oigas hablar de alguien de un lugar muy lejano. Si se trata de un ex y no te interesa, no dudes en decir simplemente que no. Sugiere que sigan siendo amigos, al menos por ahora. ¿Por qué tener prisa? Hay muchas ofertas a la vista.

PISCIS

Los cielos te han puesto de humor para viajar así que no te sorprendas si te descubres pensando en lugares lejanos, personas exóticas con distintos acentos o hablándole a tu pareja de un viaje a Europa. Muy pronto estarás haciendo eso si las circunstancias actuales resultan ser como deseas. Aguanta.

