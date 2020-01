Horóscopo del amor: 09 de enero de 2020

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

El Universo ha decidido ayudarte a abrirte y a dar a conocer a todo el mundo quién eres. La buena noticia es que tienes más disposición a dejar que el mundo te vea cómo eres y no te importa lo que piensen de ti mientras tengas a tu lado a tu pareja.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

TAURO

Esta semana seguirá teniendo energía positiva gracias a la alineación actual de los planetas. Esta energía se reflejará en grandes muestras de afecto, así que querrás mostrar mucha generosidad con tu pareja. ¿Cena fuera? Vámonos.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

GÉMINIS

A través de un amigo, alguien curioso y extraño podría entrar en tu vida hoy. A pesar de que esta persona es interesante, no tiene nada que ver con tus patrones. Es probable que sientas una fuerte atracción, pero la niegas porque te coartan los conceptos sociales aplicables a hombres y mujeres.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

CÁNCER

Hoy un confidente puede que intente convencerte de que no te relaciones con alguien por quien sientes una chispa. Si quieres de verdad a esta persona, no escuches. Solamente tú sabes qué es lo que sientes en tu corazón así que tú eres la única persona que puede elegir a quién te interese.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

LEO

Hoy, puede que te encuentres con alguien especial mientras estás realizando alguna compra. ¡Esto podría llevar a una conversación muy interesante con alguien de un signo de Tierra que está buscando una cita! ¡Dale la bienvenida a la aventura!

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

VIRGO

Según el pronóstico del tiempo, hay tormentas en algún país extranjero. Llegarás al fin del mundo con alguien y de repente te darás cuenta de que apenas le conoces. Llega un poco de pánico con el clima. Los planetas dicen que este es un día para liberarse. Tu amor debería estar esperándote con los brazos abiertos.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

LIBRA

El cielo podría estar un poco nublado hoy, así que es un buen día para la reflexión. Los planetas quieren que sientas el mundo en el que vives porque todos somos parte de él. Tal vez deberías centrar tu atención en la persona que ha hecho posible todo esto para ti.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

ESCORPIÓN

Hoy las estrellas están a tu favor Si tu pareja estira el vínculo que les une, no pasará nada ya que ya has hecho algunos cambios. Busca el deleite y ábrete al cambio en el amor. No te arrepentirás de haberlo hecho y algo nuevo y maravilloso saldrá de ello.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

SAGITARIO

Las estrellas prevén hoy la reunión de dos almas. Si has estado solo/a, hay buenas posibilidades de que estés más cerca de encontrar ahora a tu alma gemela. Se trata de un momento muy especial en el que los planetas se han alineado para conseguir reunir a las personas, en vez de separarlas.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

CAPRICORNIO

Las estrellas han planeado hoy una noche íntima para ti, que es exactamente lo que te encanta. Ponte al teléfono esta noche y lleva a cabo la invitación. Antes de hacerlo, sin embargo, sal y obtén provisiones. Asegúrate de tener velas, sales de baño y música romántica.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

ACUARIO

Hoy tu lucha interior está en las estrellas. La opción obvia es controlar tus impulsos y separarte de situaciones potencialmente malas. De esta manera simplemente se desvanecerán. Por otro lado, estos pequeños interludios románticos inocentes parecen ser lo que te está ayudando a pasar la noche.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

PISCIS

La verdadera prueba para saber si un romance vacacional es o no amor verdadero o sólo una aventura es ver lo que sucede cuando ambos vuelven a sus respectivos hogares. Puede que hoy tenga lugar esa prueba. Podrías sentir que ese recuerdo de tus vacaciones vuelve a surgir si vuelves a conectar con esta persona por teléfono o correo electrónico.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.