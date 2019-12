Horóscopo del amor: 09 de diciembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Si tu amor por tu pareja no es reciproco. Porque si no es así, quiere decir que esa persona no te merece y debes empezar a pensar en tomar una decisión, respecto al futuro de la misma.

TAURO

No seas tan exigente con la persona que amas, lo más importante es valorar el amor y la dedicación que te da. De lo contrario ella/él podría empezar a cansarse de esa actitud y tener dudas sobre si teneis futuro o no.

GÉMINIS

Comienza a ser más detallista o podrías perder al amor de tu vida por cosas tan esenciales que pasas por alto. Tu pareja es romántica, por eso tienes que buscar cómo enamorarla cada día más y seguir conquistandola hasta lograr que tu relación llegue al altar.

CÁNCER

No esperes que tu media naranja aparezca de repente, sal a buscarla. Cuando quieres algo la mejor forma de lograrlo es yendo a por ello. Muéstrate receptivo y muy pronto el amor tocara las puertas de tu corazón

LEO

Tienes que buscar el equilibrio entre tu relación, el trabajo y tu familia. Sí se puede, solamente tienes que organizarte para no desatender ningún aspecto. De lo contrario las relaciones podrían resentirse e irse degenerando lentamente.

VIRGO

Puedes llegar a ser muy obstinado en el amor, tu orgullo te puede estar alejando de aquella persona que tanto te gusta. Deja de lado esa forma de ser y empieza a mostrarte más receptivo y humilde para lograr el éxito en el amor.

LIBRA

Trata de recuperar la esperanza en el amor. No debes caer en el derrotismo y levantarte para seguir con su búsqueda. Te aseguramos que la persistencia tiene su premio.

Una esperanza firme conduce a un amor posible y puesto que la fortuna de este suceso se encuentra más a la vista que nunca, ha llegado la ocasión para permitirse creer y nuevamente darles espacio a las ilusiones.

ESCORPIO

El «No» ya lo tienes, da un paso adelante y declárate a la persona que te gusta. Has de ser valiente para tener éxito en el amor. Que el miedo al fracaso no te invada y no te deje encontrar a esa persona con la compartirás tu vida.

SAGITARIO

Tu media naranja puede estar atravesando por algunos problemas de índole laboral, es momento de que le brindes todo ese apoyo emocional que tanto necesita y estés a su lado como ella/él estaría al tuyo si fueras tu el que estuviera sufriendo esos problemas.

CAPRICORNIO

Asume tus errores deja a un lado tu orgullo y siéntate a hablar con tu pareja, verás como solucionas todos vuestros conflictos. Hay que ser humilde y aceptar las opiniones de los demás.

ACUARIO

Mira en el fondo de tu corazón y pregúntate si estás con la persona que realmente quieres. Sé sincero contigo mismo y con la otra persona. De lo contrario podrías empezar a vivir una mentira.

PISCIS

Encontrarás a una persona que se esforzará día a día para complacerte en tus más anhelados caprichos, aprende a valorarla y date la oportunidad de comenzar una relación sentimental que sea estable. No te dejes atrapar por los fracasos en tus anteriores relaciones y se valiente porque el amor pronto llegara a tu vida.

