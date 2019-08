Horóscopo del amor: 09 de agosto de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Eres muy temperamental y te enojas por todo, tu pareja sabe eso y le gusta sacarte de tus casillas, no le des el gusto porque si no esto será algo frecuente y poco a poco os irá alejando el uno del otro.

TAURO

Es el momento de darte una oportunidad. Ha llegado la hora de abrir tu corazón y permitir que otros vean lo maravilloso que eres por dentro. No te cierres al amor porque podrías perderte momentos inolvidables y maravillosos en tu vida.

GÉMINIS

Olvida las relaciones ocasionales. hoy encontrarás a una persona que te hará muy feliz y con la que pasarás una de las mejores etapas de tu vida. Disfruta de ese momento y aprecia las cosas buenas que tiene el amor.

CÁNCER

Estás pasando por un momento en el que tienes problemas de comunicación con tu pareja, pero si cedes y le das la razón, puede que mejoren en ese aspecto, a veces es preferible dejar a un lado el orgullo y ceder para que las cosas vayan bien.

LEO

No desconfíes de tu pareja, si está contigo es porque quiere. Deja a un lado esos celos que invaden tu cuerpo y oscurecen tu relación. Debes estar más seguro de ti mismo y no ser tan desconfiado, de lo contrario tu relación podría sufrir las consecuencias.

VIRGO

Hoy aparecerán personas en tu vida que quieren alejarte de tu verdadero amor. No te dejes engañar y llevar por sus falacias y escucha atentamente a tu corazón para encontrar una solución a este problema.

A veces pasa que nos encontramos con espejismos, personas y situaciones que no son realmente como se muestran y que nos hacen desgastarnos emocionalmente.

LIBRA

Pensar de más es lo que te está alterando, es momento de enfrentar las cosas de frente y manifestar cómo te sientes, nada lograrás tragándote todo eso y lo único que conseguirás será envenenar tu relación poco a poco.

TE PUEDE INTERESAR: Signos del zodiaco que les irá bien en el dinero en agosto

ESCORPIO

Te sentirás atraído por alguien más pero debes aprender a valorar y respetar a tu pareja, quien ha sido la que ha estado contigo en los buenos y malos momentos de la vida. Si no quieres seguir con ella/él díselo antes de iniciar una relación con un tercero. No merece que le hagas daño.

SAGITARIO

El amor está esperando que le des un lugar en tu vida. No todo tiene que ser trabajo y familia, sal y diviérte para que cupido pueda realizar la tarea que tanto anhela desde hace tiempo en ti y ofrecerte un futuro lleno de amor y felicidad.

CAPRICORNIO

Aprende de los ejemplos de tus amigos en donde las relaciones tóxicas no llegan a nada, y si estás en una relación que necesita terminarse de una vez por todas, deberías tomar cartas en el asunto y no dejar que avance más. Si no lo haces podrías acabar sufriendo mucho por culpa de esta persona.

ACUARIO

Prepárate para que tu vida de un giro inesperado, el destino te tiene algo preparado: el amor de tu vida tocará tu puerta muy pronto. Muéstrate receptivo y se valiente para abrir tu corazón. Solo así podrás disfrutar al máximo del amor.

PISCIS

Pasaste por un tiempo en donde te repetías a ti mismo que no encontrarías a alguien que no valoraría tu corazón, cerraste todos los medios para entrar en contacto con algunos pretendientes y te aislaste del mundo, pero el destino confabuló a tu favor, levantó los muros que habías impuesto y dejó entrar a cupido.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.