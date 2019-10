Horóscopo del amor: 08 de octubre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Debes darte cuenta de que la presentación lo es todo y que dices mucho con la vestimenta que usas y la expresión de tu rostro. Hoy quizás proyectes una imagen diferente de ti gracias al aspecto celestial en juego. Siente la libertad de ponerte los pantalones a cuadros con la camisa floreada y ese sombrero maravilloso. Deja que todos sepan que no temes ser tú en todas las formas.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

TAURO

Puedes ser bastante rebelde en tu modo de pensar y en los sistemas de creencias que consideras verdaderas. No te sorprendas si entras en conflicto con estos modos de pensar al poner en movimiento tus sueños de auto-expresión creativa. El aspecto en juego de hoy está indicando que es probable que surjan tensiones a medida que te vas involucrando más en una situación romántica que entra en abierto conflicto con algunas de tus convicciones más profundas.

GÉMINIS

Un cambio reciente en la situación con alguien cercano puede causar gran malestar en tu estado emocional. Quizás hayas decidido tener un enfoque más progresivo respecto de tus relaciones, tanto románticas como platónicas. Mientras has estado viviendo grandes transformaciones en este aspecto, es bastante probable que a esa otra persona le esté resultando difícil adaptarse a tu nueva actitud. La energía celestial de hoy está demarcando áreas de conflicto que pueden surgir debido a esto.

CÁNCER

Es probable que realices una exploración interior y quizás alientes a los demás a hacer lo mismo. Tus ojos penetrantes buscarán el significado oculto en todo y no dejarán de escudriñar a nadie. Tan pronto como entablas una conversación con alguien, quieres conocer el cómo, el por qué y el origen de sus pensamientos, independientemente del tipo de tema que haya surgido. El aspecto en juego de hoy está causando una tensión que sentirás como un enigma que es preciso resolver.

LEO

Los cambios internos de actitud pueden dejarte confusión e inseguridad con respecto al futuro. Debes darte cuenta de que el futuro es un lugar interesante y que no hay motivo para preocuparse innecesariamente por cosas que ni siquiera han pasado todavía. La mejor forma de calmar tus temores es que hables de ellos con tu pareja. Se te alienta a interactuar con el corazón abierto.

VIRGO

Se presentarán personas inesperadas y te exigirán una porción significativa de tu tiempo y energía. Toma en cuenta tu tiempo y con quién deseas pasarlo. Si bien por un lado puede ser lindo volver a conectarse con personas que hace tiempo que no ves, también pueden traerte recuerdos que no te resultarán agradables. La alineación celestial de hoy está creando tensión con respecto a emociones difíciles que es probable surjan alrededor de personas y acontecimientos inesperados.

LIBRA

Con la configuración astral de hoy, te vendría muy bien un cambio de escena. Si puedes tomarte el día libre, podrías disfrutar de un viaje fuera de la ciudad. O tal vez te diviertas juntándote con algunos amigos en un nuevo restaurante u otro sitio. En este momento necesitas estimulación. Las responsabilidades laborales o familiares pueden estar presionándote, y necesitas tomarte un pequeño respiro. Arriba el ánimo y trata de no estar tan serio.

ESCORPIO

Una relación íntima, de amor, emocional con otra persona podría estar afectando tus valores de manera inesperada. Descubrirás que le estás dando más importancia a la exclusividad y la espontaneidad, cuando normalmente valoras más la estabilidad y solidez. El aspecto en juego hoy te alienta a abrirte de maneras que nunca habías pensado. Inevitablemente abrirás todo otro aspecto de tu ser que ni siquiera sabías que tenías.

SAGITARIO

Hoy tendrás mucha energía. El aspecto astral en juego podría agregar un saltito a tu paso. Te encontrarás listo/a para manejar cualquier desafío. Podrás hacer muchos contactos comerciales en tu interacción con colegas. O tal vez se te ocurra un nuevo plan comercial para promocionarte. Tal vez diseñes tu propia página Web desde cero. Tendrás un fuerte entusiasmo, así que atrévete a emprender en una nueva dirección.

CAPRICORNIO

La agenda de hoy incluye episodios inesperados de romance y auto-expresión creativa. Descubrirás que cuanto más puedas integrar un enfoque único a la situación actual, mejor será para ti. Ten cuidado de no involucrarte demasiado en el proceso. Si hay algo que sale mal, no te sientas responsable por ello. La energía celestial está sugiriendo que pueden surgir tensiones durante el día, pero esto no significa que no debas explorar o ir más allá de tus límites normales.

ACUARIO

Es probable que las personas salgan de su encierro y se muestren de modo completamente diferente. Es importante que no las encasilles en categorías inadecuadas. Bríndales espacio de crecimiento tratándolas diferente de como lo has hecho siempre. Debes darte cuenta de que las personas cambian y tus reacciones deben adecuarse a este cambio. La alineación celestial de hoy te acerca a personas nuevas en tu vida, o que han cambiado recientemente.

PISCIS

Debido a la configuración planetaria de hoy, es probable que surja información inesperada que tendrá un efecto negativo sobre el hogar. Prepárate para recibir noticias sobre el presupuesto, recursos compartidos o política. Este tipo de cosas pueden tener un impacto emocional muy fuerte que pueden hacerte sentir algo de inseguridad acerca de tu hogar y de la familia. Toma control de las cosas y cerciórate de verificar los hechos antes de encarar alguna acción al respecto.

