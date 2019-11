Horóscopo del amor: 08 de noviembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Podría ser mejor que dejes que hoy el amor te busque y no seas tú el que lo busque. Probablemente estás demasiado ocupado/a ahora mismo como para asumir el tipo de búsqueda para encontrar el verdadero amor. Simplemente mantén amplitud de miras y puede que el amor llegue hasta ti por sí mismo.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

TAURO

Si has estado trabajando en tu relación personal y te has preguntado si va a alguna parte, tranquilízate. Esta ha sido una semana difícil y caótica en lo relativo a comprender las intenciones de la otra persona. Esto debería comenzar a cambiar hoy, así que simplemente ten un poco más de paciencia.

GÉMINIS

Para ti, hoy es un día para los amantes. Aprovecha y dedica el día al amor mostrando a esa persona especial cuánto te importa. Los planetas están en un lugar tan receptivo que esa persona no podrá resistir tu encanto y tu amable forma de ser. Disfruta de un día verdaderamente maravilloso.

CÁNCER

Puede que se trate del amor verdadero pero todavía tendrás algunas dudas. Hoy no es el día para resolver esas dudas. En vez de ello, pasen el tiempo disfrutando de ustedes. No le preguntes a tu amor, o te lo preguntes a ti mismo/a, nada serio en este momento tan inicial de la relación. Es el momento de construir y no de destruir.

LEO

Hoy puede ser un día repleto de incertidumbre. Por ello, también puede que ser un buen día para ver más allá de ilusiones obvias. Quizás esa persona especial que creías que te estaba ignorando es simplemente tímida y esa máscara es simplemente un modo de ocultar sus miedos.

VIRGO

El amor está justo a la vuelta de la esquina pero aún tienes que ser paciente. Las interferencias tienen que desaparecer antes de que puedas ser capaz de reconocer este amor. Para que el amor funcione, el momento tiene que ser el oportuno. Si lo permites, los vientos del destino cambiarán pronto de dirección.

LIBRA

Una parte de ti simplemente quiere lanzarse a un nuevo romance sin ninguna precaución. La otra parte quiere ir con cuidado. Con suerte, se llegará a un acuerdo entre esas dos partes. Al final, el equilibrio probablemente será la clave para hacer que esta relación funcione.

ESCORPIO

Cuando te enfrentas a un cambio rápido, tu reacción normal es retroceder e ir más despacio. Los cambios a los que te enfrentas hoy pondrán a prueba esa parte de ti. Al retroceder un poco y no seguir tus patrones de comportamiento podrás conseguir encontrar tu equilibrio, acabar con tu timidez e ir a buscar el amor verdadero.

SAGITARIO

Una vez que te enamores, nunca dejarás de estarlo. Si ves a un viejo amor, el recuerdo siempre estará ahí. El problema es que los recuerdos permanecen igual, mientras que la gente cambia. Hoy podría ser el día para dejar los recuerdos atrás y comenzar un nuevo romance con un viejo amor.

CAPRICORNIO

Te gusta seguir manteniendo la amistad con tus ex porque todavía te preocupas por ellos/as. Hoy se podría poner a prueba esta teoría cuando un/a ex aparece inesperadamente. Si sucede esto, podrías tener que decidirte entre mantener una amistad con esta persona o volver con ella una vez más.

ACUARIO

Bendice este día por traerte a un alma gemela con quien compartir tu vida. Si te tomas un momento para mostrar tu agradecimiento da las gracias por todos estos años que han compartido. Después de realizar una bendición, celebra el amor, porque solamente aquellos que han amado han vivido de verdad la vida.

PISCIS

Si has estado soñando con el regreso de un amor pasado, ese sueño podría convertirse en realidad hoy. Cuando esa persona vuelva a entrar en tu vida, comprenderás que él o ella nunca desapareció de tus sueños. Siempre tuviste la sensación de que estaban hechos el uno para el otro y hoy puede que se pruebe esto.

