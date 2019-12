Horóscopo del amor: 08 de diciembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Hoy unirás tus pensamientos respecto a un nuevo negocio o plan profesional. La configuración celestial te incentivará a ideas creativas. Quizás decidirás que deseas iniciar un negocio en tu hogar. Puedes obtener algunas ideas acerca de cómo mercadearte y promover tus servicios. O puedes pensar en encontrar un nuevo empleo. Buscarás en los clasificados y enviarás currículums.

TAURO

La alineación planetaria de hoy te llenará de una necesidad repentina de que todo sea realizado. Tu energía estará a toda marcha mientras correrás de una tarea a la siguiente. Te preocuparán las pequeñas cosas, como el polvo sobre tus muebles o la suciedad en las esquinas del piso del baño. ¡Es mejor que atiendas estas cosas, porque desearás que todo esté perfecto!

GÉMINIS

Pensarás acerca de encargarte de tu situación financiera con esta energía celestial en funcionamiento. Estarás listo/a para realizar inversiones nuevas. Si alguna vez has puesto dinero en el mercado de valores, puede que investigues algunas compañías diferentes para invertir en ellas. O si te han interesado las materias primas, bonos, o inversiones, podrían surgir buenas áreas para explorar en este día. Permítete dinamismo para aumentar tu seguridad financiera.

CÁNCER

La energía de hoy le dará un tinte sombrío a tu usual mirada alegre. Tus tendencias te harán sentir algo de melancolía y extrañarás esos días sin responsabilidades del pasado. Estarás tan ocupado/a rememorando que no tendrás tiempo de mirar hacia atrás y ver lo lejos que has llegado. No te lamentes; celebra la persona maravillosa en la que te has convertido.

LEO

Te mueres de ganas de salir de compras y gastar a lo loco, ¡pero escucha a tu intuición! El espíritu podrá estar muy dispuesto, pero el flujo de efectivo es débil. Hoy no es el día para dejarte llevar por tus impulsos. En vez de realizar compras compulsivas de las cuales te arrepentirás mas tarde, ve a trabajar. Quizás la gratificación no sea inmediata, pero te traerá estabilidad económica mucho más rápido. Pronto vendrá la diversión. Mientras tanto, ¡a trabajar!

VIRGO

Hoy la energía astral en juego te inspirará a compartir tus más recientes experiencias con tus amigos. ¿Por qué no organizar una pequeña reunión una de estas tardes? Hay algunas caras nuevas en tu círculo de amigos y éste es el momento perfecto para presentarles los nuevos amigos a los viejos. Todos disfrutarán de la velada.

LIBRA

Hoy tendrás determinación para lograr algo. Quizás estés trabajando en un proyecto en tu casa. No tolerarás las interrupciones, por consiguiente ¡adviértele a tu familia! O quizás estés trabajando en un proyecto en tu computadora. O puede que estés en pleno encierro en tu oficina atado/a a tu teclado. La energía celestial agregará una intensidad extra a estas cuestiones. Sólo intenta no dejarte llevar demasiado por tu trabajo. Recuerda comer y dormir bien.

ESCORPIO

Hoy tendrás ansias de seguir tus sueños. La energía astral te incentivará a tener ambición y audacia. Quizás exista algo que deseaste lograr. Podría tratarse de una meta personal, como perder peso o dejar de fumar. O podría ser una meta financiera, como aumentar tus ganancias. Podrás realizar lo que desees si sólo te lo propones.

SAGITARIO

Hoy sentirás una gran necesidad de ser el centro de atención. Siempre has necesitado algo de atención por naturaleza y te encanta cuando las personas te aplauden. Hoy te encontrarás contando historias divertidas en un esfuerzo de recibir algunos cumplidos. La energía celestial hará que tu sentido de auto estima pierda algo de fuerza. Intenta darte cuenta de tu valor aunque nadie te aplauda.

CAPRICORNIO

Hoy sentirás un conflicto entre tu vida personal y profesional. Quizás deberás trabajar algunas horas extras. Puede que te comprometas a un proyecto importante que deberás entregar pronto. Deberás buscar tiempo para compartir con tu familia, lo que podrá resultarte angustiante. Pero con esta energía astral, es mejor que te ocupes de esos asuntos de negocios ahora.

ACUARIO

Hoy tendrás inspiración para cambiar cosas en tu vida personal. En vez de quedarte en casa con tu familia, estarás de humor para llevarlos a pasear. Si no tienes pareja, saldrás a tener una aventura por tu cuenta. Te dirigirás a una ciudad cercana y explorarás el escenario. O irás a un sitio en donde puedas contactarte con la naturaleza y caminar largamente. Con la orientación de este día, disfrutarás encontrarte en un nuevo entorno.

PISCIS

Con el aspecto del día, tendrás el deseo de expresar algo. Quizás has estado escondiendo algo de tu familia. Podría ser una opinión personal que has mantenido para ti mismo. O puede que sea un deseo que no has expresado. Es importante no reprimir las cosas dentro de ti. Intenta encontrar una manera positiva y saludable de hablar todo aquello que pienses.

