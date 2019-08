Horóscopo del amor: 08 de agosto de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Deja de reflexionar. Las decisiones son imprescindibles en este momento y tu pareja está a la espera de que hagas algo. Tu pareja no está en condiciones emocionales de decidir, así que eres tú quien tiene que hacerlo. ¡Sé fuerte! Este difícil momento pasará.

TAURO

¡Vaya! Es un gran día para sentirse vivo. ¡Disfruta! ¿Qué tal un picnic? ¿Un paseo? ¿Una cita a la luz de la Luna? Todas estas cosas por más simples provocarán una noche de pasión con tu amor. Ya sea una relación seria o casual, ¡una cita al aire libre es la clave!

GÉMINIS

No hay necesidad de desechar esa idea. Cualquier cosa puede pasar, ¡incluso eso! No pienses que sólo tú estás reflexionando sobre esta situación; esa persona especial también ha estado dándole vueltas. Nunca lo sabrás si no lo preguntas. ¡Habla claro!

CÁNCER

Por favor, ¡no te eches la culpa! El primer paso hacia la recuperación es la aceptación. El segundo paso es salir de esta situación por unos días, y luego volver a ella después de haber aclarado tu mente y tu corazón. Tu relación se beneficiará de esto, incluso si se trata simplemente de un vuelo mental imaginado.

LEO

¿Te sientes como si te estuviesen ahogando los papeles? ¡Aléjate y deja todo atrás! Es el día perfecto para el romance. Escápate, llama a tu amor y salgan a una cita. Es una manera efectiva de regenerar el romance. El papeleo puede esperar.

VIRGO

Las cosas no son como parecen. Por favor, no saques conclusiones precipitadas, porque la prisa, en este caso, dará lugar a dolores de cabeza. Lo mejor para ti es investigar esta situación aún más. Es posible que hayas malinterpretado la intención de tu interés amoroso.

LIBRA

Cierta persona necesita de tu consejo pero tiene miedo de pedírtelo. Deja entrar a esta persona, porque este encuentro podría dar lugar a algo muy emocionante y totalmente inesperado. También escucha con atención lo que esta persona tiene que decirte. Puedes incluso aprender algo sobre ti.

ESCORPIO

Tras una inspección de cerca, esto puede parecer no tener importancia. Observa más de cerca, porque puede que le estés haciendo más daño a esa persona del que jamás hubieras imaginado. Ten cuidado porque estás jugando con un corazón, sean amables entre ustedes.

SAGITARIO

Por favor, no aceptes la primera opinión; tienes derecho a experimentar. Y esto también vale para las citas. ¿Quién dijo que necesitas algo serio en este preciso momento? ¿Tu familia? ¿Tus amigos? Pues la verdad es que sólo tú sabes cuándo llegará ese momento, es mejor serle fiel a tus deseos, por ahora.

CAPRICORNIO

Es imprescindible que busques una segunda opinión, ¡porque puede que la lujuria te esté cegando! Las chispas vuelan, las mariposas bailan en tu barriga... ¡sin duda es difícil tomar decisiones racionales cuando te sientes así! Sin embargo, no sacrifiques toda la dulzura; ¡saboréala!

ACUARIO

Toma una decisión; después apégate a ella. No es necesario sufrir sin razón y sin duda estás haciendo que tu persona amada se sienta desgraciada, aunque esa no sea tu intención. Tu pareja sufre cuando tú lo haces, por lo que considera la posibilidad de decidir por los dos. La tensión se suavizará.

PISCIS

