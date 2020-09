Horóscopo del amor: 07 de septiembre de 2020 ¡así te irá!

El horóscopo del amor y las mejores predicciones para ti, ya están aquí en este 07 de septiembre de 2020, así que descubre como el cosmos afectará tu vida amorosa el día de hoy, como divertirte y construir las mejores relaciones románticas y duraderas.

Horóscopo Libra

Ojalá hayas disfrutado de la paz y relajación de los últimos dos días, porque es el momento para el drama, la diversión, el romance y las generosas muestras de afecto. Tengas pareja o no, sin duda la diversión comenzará esta noche. Tu objetivo es asegurarte de que ninguno de los dos esté demasiado cansado como para ir al trabajo mañana.

Horóscopo Escorpión

No importa con quién estés esta noche, seguro que vas a pasar un buen rato, tanto te quedes en casa o salgas por la ciudad. Debes de tener en cuenta que un equipo más romántico de energías planetarias se encuentra en servicio, todo listo para ponerte a ti y a tu compañía en el estado de ánimo justo para la ternura. ¡Disfruta!

Horóscopo Sagitario

Amas los encuentros animados, los viajes cortos y divertirte, y el equipo cósmico que está en turno ahora se asegurará de que eso sea exactamente lo que tengas con una encantadora compañía, por supuesto. Dondequiera que estés, ten en cuenta que los retrasos y obstáculos serán posibles, así que asegúrate de tener tiempo extra para llegar allí.

Horóscopo Acuario

Alguien a quien has estado admirando desde la distancia puede llegar a tu puerta, tal vez incluso literalmente, para hacerte saber que el sentimiento es mutuo. Es mejor que levantes el teléfono rápidamente cuando suene, o llegues a la puerta cuando oigas un golpe. Se trata de un encuentro que sin duda no querrás perderte.

Horóscopo Capricornio

Trabajas el doble que la mayoría de nosotros, como lo demostrará el equipo astrológico de hoy. Tu compañía, sin embargo, tirará en otra dirección. Si es posible, persuádele de escaparse contigo, y no te preocupes. Una vez que tus compañeros de trabajo te vean sonreír mañana, pueden tener celos, pero no se enojarán.

Horóscopo Aries

El equipo planetario hoy en turno puede ser difícil de manejar. Tales pueden crear una "situación", sobre todo si te has excedido últimamente en el departamento del amor y/o dinero. Si tienes que recuperar el control de las tarjetas de crédito o chequeras, no te sientas mal por ello.

Horóscopo Géminis

La alineación cósmica de hoy te pide -bueno, realmente te exige- que tomes una decisión con respecto a amor, y que lo hagas en privado. Sin embargo, eso no significa que tengas que hacerlo a solas. De hecho, antes de decir una palabra, probablemente deberías hablarlo con alguien de confianza.

Horóscopo Tauro

Puede que hoy necesites mostrar mucha seriedad, pero no te preocupes por eso. Las estrellas simplemente han decretado que es el momento de que puedas pensar en cosas importantes. Compártelo con tu pareja, que estará encantada de aconsejarte y ayudarte a sentir más seguridad sobre todas las decisiones que debas tomar.

Horóscopo Virgo

En todos los asuntos de la intimidad, tendrás una fijación extrema por hacer que las cosas sean perfectas. Si tú y tu ser querido se están peleando, no descansarás hasta que las cosas se arreglen. Si todo está bien, querrás hacer las cosas aún mejor. No te agotes, sino que sigue a tus instintos.

Horóscopo Leo

No importa con quién estés en este momento, sin duda tendrá el estado de ánimo para una conversación buena, larga y de corazón a corazón. Si hay una disculpa que ofrecer o recibir, esta noche es también el momento justo para hacerlo, así que puedes disfrutar de los siguientes días con la conciencia tranquila.

Horóscopo Piscis

Las estrellas de hoy harán los arreglos para una conversación clandestina. Sin duda va a ser una aventura emocionante, pero ten cuidado, ya que los otros amigos planetarios están muy ocupados organizándote un encuentro romántico que nunca habrías esperado, posiblemente con alguien de tu pasado distante.

Horóscopo Cáncer

Prepárate para pasar un poco de tiempo hablando con amigos a los que no has visto en mucho tiempo, y para que uno de esos amigos te ponga en contacto con una persona que es un poco más mayor, pero sin duda bastante atractiva. No te preocupes por la diferencia de edad. Piensa en lo que tienen en común.

