Horóscopo del amor: 07 de octubre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

¿No odias esos días en que los planetas ponen en juego tus principios? Hoy podría ser uno de esos días. Debes recordar que las paredes tienen ojos. El consejo de las estrellas en asuntos como estos es tomarlos como vengan: algo de tu pasado que te pilló completamente por sorpresa.

TAURO

Tus planetas te están diciendo hoy que tomes decisiones. Tu relación es demasiado nueva para necesitar estímulos externos. Si los necesitas en un momento tan inicial de tu relación, no va a durar. Tu única esperanza de salvarla será quitarte a esa tercera persona del centro de tu mundo.

GÉMINIS

Los planetas te advierten de que no siempre deberías contar con que otras personas no presten atención a tu lado secreto. También es probable que tu amigo/a detecte el cambio sutil de matices y quisiera saber si eres realmente quien dices ser. La honestidad tendrá que reconocer una serie de mentiras y eso no es fácil.

CÁNCER

Cada día por el que pasa una relación, fortalece o debilita el vínculo. Trabaja todos los días para hacer que tu relación sea más fuerte. No dejes que otras personas que están celosas de lo que tienes lo arruinen. Hoy puede que tengas que establecer los límites con un amigo y hacerle saber que no puede traspasarlos.

LEO

Los planetas son inconstantes y no debería ser una sorpresa si tu amigo/a te confía que está cayendo de nuevo en los mismos patrones de comportamiento que provocaron la separación en el pasado. Deseas aconsejarle que deje de inmediato ese comportamiento pero todavía tiene miedo de asumir la responsabilidad por sus acciones.

VIRGO

Los planetas están saliendo de la niebla y las cosas deberían estar bien otra vez. Así que ¿no te alegras de no haber reaccionado desproporcionadamente? Por lo general, cuando das tiempo las cosas funcionan y cuando no, son muy difíciles de corregir. Es el momento de volver a amar.

LIBRA

Un día como este no esconde nada. Ves las cosas como son, no como quieren los demás que sean. Al fin y al cabo, a ti y a tu amor de tanto tiempo no les va mal. Puede haber un poco de desgaste, pero el profundo vínculo de amor que les unió en un primer momento, todavía está allí.

ESCORPIO

La autorrealización es la posición celestial del día y puedes darte cuenta de que estás sintiendo emociones de una forma que nunca habías sentido antes. Nadie sabe qué es el amor hasta que lo ha experimentado. Simplemente, no se puede describir algo tan profundo con palabras.

SAGITARIO

Los planetas han dado un giro, así que no cuentes con que tu pareja regrese. Cuanto más trates de arrinconarla más probable es que huya. Si intentas razonar con tu pareja hoy, no funcionará; vas a tener que esperar a que los planetas cambien y ver qué pasa.

CAPRICORNIO

Los planetas revelan un lugar en el que la suerte te puede engañar, y cuando lo hace, simplemente desaparece. Piensa en lo que puedes hacer para evitar llegar a esa curva en el camino y es probable que conserves tu suerte. Las estrellas sólo pueden iluminar la noche, eres tú quien debe encontrar y caminar por su sendero.

ACUARIO

A pesar de que regresar de un viaje puede resultar triste a medida que regresas a la misma rutina aburrida, también tiene la alegría de la verdadera relajación del lugar donde te sientes en tu hogar. Deja pasar unos cuantos días antes de tomar cualquier decisión sobre hasta dónde llegará este romance.

PISCIS

Finalmente, el sentido común ha regresado a tu planeta hoy, así que echa un vistazo más de cerca. Si has retenido algo que parecía que habías perdido debido a una ganancia reciente, los planetas estarán de acuerdo en que tienes bastante fortuna. Lo que has observado es la lucha oculta entre lo nuevo y lo viejo.

