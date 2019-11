Horóscopo del amor: 07 de noviembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Una vida sin amor es igual que un cuadro sin color, un poco deprimente. Recientemente puedes haber sentido que había nubarrones sobre ti, pero debes de tener confianza. Esas nubes van a levantarse. Hoy deja que la luz del sol ilumine otra vez tu vida y con esta luz, el amor llegará finalmente.

TAURO

Si hay alguien que te admira pero que no te interesa realmente, quizás deberías echarle otro vistazo hoy. Generalmente te dejas llevar por la primera impresión, pero puede resultar demasiado precipitada. Después de una nueva mirada, esa persona podría resultar ser mucho más interesante.

GÉMINIS

Hoy te podría entusiasmar ver a un antiguo amor. Has pensado en esta persona a menudo pero temías que nunca más la verías de nuevo. Cuando suceda, podría parecer que fue justo ayer cuando los dos estaban enamorados. Algunas veces, el pasado alberga los sueños del futuro.

CÁNCER

Podrías encontrar el amor cualquier día pero es probable que no sea hoy. Es mejor que hoy hagas las cosas que sean beneficiosas para tu vida. Cuando las señales sean las apropiadas, ya tendrás tiempo de dedicarte al amor. Hoy es un día para prepararse.

LEO

Hoy es un día en el que probablemente sería mejor dar pequeños pasos en una nueva relación. Tiendes a ir deprisa pero algunas veces lanzarse a una relación puede ser perjudicial. Si te tomas tu tiempo, podrías construir una relación segura para el mañana.

VIRGO

Si hay algún problema con tu nueva relación amorosa, tu respuesta inmediata será probablemente seguir adelante y esperar a que el problema quede en el olvido. Sería mejor para ti que afrontes el problema hoy. No lo pospongas; porque de lo contrario crearía más problemas después.

LIBRA

Hoy tienes sentimientos encontrados y dudas entre devolver una llamada a alguien especial de tu pasado o ignorarle. Puede que sea mejor llamar para dejar de pensar en ello. Si no lo haces, podrías seguir dándole vueltas al asunto. Es mejor solucionar los problemas del pasado que evitar hacerlo.

ESCORPIO

Si dejas que la gente te convenza de que el amor no existe, entonces el amor no existirá para ti. Hoy necesitas superar las influencias de otros cuyas experiencias vitales son diferentes de las tuyas. Puede que el amor no sea alcanzable, un sueño imposible para los demás pero tú no piensas así.

SAGITARIO

Puede que hoy te resistas a que un/a ex regrese a tu vida. No te gusta interrumpir tus planes para el futuro y este podría ser un desvío muy importante. Incluso así, deberías probar suerte, porque esto te puede llevar a los brazos del amor.

CAPRICORNIO

Justo cuando pensabas que el amor no podría mejorar, descubres algo nuevo. Todos los rasgos de tu pareja de los que te enamoraste al principio se multiplican. Tu alma gemela no sólo brillará sino que resplandecerá; si quieres, obsérvala.

ACUARIO

Los amores antiguos traen nuevas posibilidades porque nunca te liberaste de tus fantasías. Recordar aquellos buenos tiempos que pasaron juntos puede que permita que olviden las razones por las que rompieron. Trata de no sacar a la luz los viejos errores pero también trata de evitar los mismos obstáculos con los que tropezaste en el pasado.

PISCIS

Hoy es un día de autodescubrimiento para las parejas. Esto podría manifestarse en una conciencia introspectiva hacia ti mismo/a. Podrías darte cuenta de que enamorarte te enseña a comprenderte mejor. Al conocer a tu pareja, te conoces también a ti mismo/a y descubres nuevas perspectivas en tus propias motivaciones y personalidad.

