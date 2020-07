Horóscopo del amor: 07 de julio de 2020

El horóscopo del amor y las mejores predicciones para ti, ya están aquí en este 07 de julio de 2020, así que descubre como el cosmos afectará tu vida amorosa el día de hoy, como divertirte y construir las mejores relaciones románticas y duraderas.

Horóscopo Libra

¿Tu mente está jugando contigo? No, no has perdido los papeles, es simplemente la configuración actual de los planetas jugando con tus emociones. Relájate y sal a dar un paseo hoy. La luz del Sol te hará más feliz y eso hará que tengas suerte en el amor.

Horóscopo Escorpión

Recuerda que debes despertar en el lado derecho de la cama; te irá mejor románticamente si comienzas tu día con el pie derecho. Recuerda, ¡los desafíos construyen la fuerza! ¡Lo primero de todo es tener honestidad y mostrar afecto! Este esfuerzo marcará la diferencia.

Horóscopo Sagitario

Puedes sentir una atracción hacia alguien insospechado. Con una intensa actividad lunar en el futuro inmediato, ¡es posible que tus gustos estén cambiando! No habrá nada de malo en entablar una conversación con esa persona. Las estrellas están a favor de un nuevo comienzo.

Horóscopo Acuario

Hoy, no puedes ver el futuro de esta relación así que trabaja en el presente, porque ahí es dónde radica la auténtica verdad. Hay tantas cosas de las que ambos pueden disfrutar en estos momentos. Podrías tener una gran sensación que lo abarque todo: la fogosidad, la ternura y el misterio.

Horóscopo Capricornio

¡Cuidado! Las chispas continuarán volando hoy después de esa candente cita; ¡disfruta de la emoción! Y por favor, no te decepciones cuando acabe porque no va a ser algo constante. Simplemente tienes que disfrutarlo por lo que es. Y no temas, habrá más ocasiones así.

Horóscopo Aries

Si no te sientes bien hoy, culpa a las estrellas. La potencial actividad en marcha está jugando con tus emociones y los cambios de humor de tu amor son también una consecuencia directa de esta configuración. Tómatelo con calma hoy y encuentra consuelo en la naturaleza. La energía será el catalizador para un rescate emocional.

Horóscopo Géminis

De repente eres el centro de atención, ya que hoy no andas con mentiras. Siempre tienes un aire de confianza que puede ser malinterpretado como arrogancia por otras personas, pero... para aquellos que te adoran, cuando sientes comodidad en tu propia piel... es tu verdadero tú. Amarse a uno mismo es la clave para amar a los demás.

Horóscopo Tauro

Una oposición planetaria reciente le traerá una transformación profunda a los compromisos. No te sorprendas si tu amor te abruma con afecto hoy. Disfrútalo, ¡ya que te lo mereces! Si parece exagerado, esto es de esperarse en esta configuración. De hecho, la mayoría de las interacciones de hoy serán así.

Horóscopo Virgo

¡Los aspectos planetarios de hoy harán que tu intuición y sensaciones físicas se pongan en marcha y que notes intensamente los sentimientos de tu amor! Utiliza esta configuración para comenzar la conversación entre ustedes y solucionar los temas que estén sin resolver.

Horóscopo Leo

Tuviste la oportunidad perfecta para lograr un sueño romántico la semana pasada... ¡todas las puertas estaban abiertas de par en par! Tienes suerte de que el objeto de tu afecto sea un alma paciente porque tu diplomacia se interpone a todo. Deja de analizar demasiado todo.

Horóscopo Piscis

Si no dejas marchar la energía negativa, esto podría conducir a la pesadez en tu corazón. Bajo esta afortunada configuración lunar, ¡piensa en positivo! Da un paseo a paso ligero, aspira ánimo positivo y exhala el negativo. Tu pareja te agradecerá tu optimismo y perspectiva.

Horóscopo Cáncer

Las telarañas de tu cerebro están a punto de ser eliminadas por la configuración astral. Si te estás cuestionando el estado de tu relación actual, ¡la claridad y el enfoque van a llegarte como si fuese un rayo! Una conversación con tu amor conducirá a una mucho mejor comprensión.

