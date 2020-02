Horóscopo del amor: 07 de febrero de 2020

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Las promesas se las lleva el viento, no puedes esperar por quienes se han ido, debes salir y conocer más personas. El amor está en el aire y eres un imán para ello, no dejes que un fracaso te impida seguir teniendo la esperanza de encontrar a tu media naranja.

TAURO

Tú y tu pareja pasaréis por un momento difícil. Viviréis momentos de constantes peleas y discusiones. La desconfianza se ha apoderado de vosotros y han deteriorado la relación, pero aún pueden recuperar el amor, pero deben ser constantes y humildes para entender al otro.

GÉMINIS

Cree en ti y sube tu autoestima, no dejes que las críticas de los demás te impidan perseguir a la persona con la que sueñas. Olvídate ya del que dirán y se valiente declarándote a él/ella, de lo contrario podrías acabar arrepintiéndote.

CÁNCER

Si quieres que tu relación llegue a buen puerto, pon de tu parte y no esperes que todo salga de los demás. Debes tomar la iniciativa, si no lo haces tu pareja podría llevarse una decepción y tener dudas de que si tu eres la persona correcta para él/ella.

LEO

Ha llegado la hora de ser más atrevido y abierto. Hoy es tu día, deja a un lado esa timidez y verguenza que te invade cada vez que te acercas a un/a chico/a y se valiente para declararte a esa persona que tanto te gusta.

VIRGO

Debes valorar profundamente a tu pareja y demostrarle todo tu amor porque aunque a veces tengan altos y bajos a nivel sentimental, siempre ha sabido estar a tu lado. Invítala/o a cenar y demuéstrale tu amor con una declaración hecha desde el interior de tu corazón.

LIBRA

El romance estará en el aire, muéstrate receptivo ante el amor. Es momento de dejar que la energía fluya por tu cuerpo y olvidar todos aquellos fracasos amorosos que te rompieron el corazón en anteriores relaciones.

ESCORPIÓN

Uno de tus mejores amigos/as te declarará su amor, debes ser sincero/a con él/ella, para no confundirle y aclararle que tu solo quieres ser su amigo/a. No le engañes o le des falsas esperanzas, porque podrías hacerle mucho daño.

SAGITARIO

¿Sientes mariposas en el estómago? Pues hoy es el día para darlo todo y declararte a esa persona que te provoca ese hormigueo. Se valiente y lánzate al amor, no temas el fracaso porque detrás de cada fracaso puede estar el siguiente éxito.

CAPRICORNIO

Busca el equilibrio entre tu vida social y tu vida sentimental, tu pareja te lo agradecerá. Es muy importante que encuentres ese equilibrio para que ella/él no se sienta un poco despalazada/o. De lo contrario poco a poco podría irse enfriando tu relación, para acabar llegando a su fin.

ACUARIO

Hoy el amor tocara la puerta de tu corazón. Lánzate a por él y se valiente para dejarlo entrar en tu vida. Estate atento/a a las señales y muéstrate receptivo, porque estás a punto de entrar en una etapa de tu vida muy feliz.

PISCIS

Pronto te buscará una persona de tu pasado, no le permitas bajo ninguna circunstancia entrar de nuevo en tu vida. Tú creciste desde entonces y no vendrá a arruinar todo otra vez. Debes olvidarte de las relaciones toxicas y aprehender de ellas, para no volver a cometer los mismo errores del pasado en tu futuro.

