Horóscopo del amor: 07 de diciembre de 2019

Horóscopo del amor: 06 de diciembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Tal vez un masaje dual... pedicur... o una limpieza de cutis serán perfectos hoy. Trae a tu cariño; es el día perfecto para la autoindulgencia, ¡y es mucho mejor compartida! La vida es bella, así que hoy comparte la riqueza. La recompensa para la relación superará con creces a los inconvenientes.

TAURO

¿Abatimiento? ¿Melancolía? ¿Nostalgia? ¿Quieres más de esa pasión fresca y juvenil en tu vida? ¡Supéralo! ¡Es el momento de madurar! Necesitas aceptarte a ti mismo/a por lo que eres o serás un alma muy solitaria.

GÉMINIS

Por favor, no retrases la alegría hoy porque te sientas de mal humor. Tu actitud terca no es conveniente para ti. Si permaneces inflexible, puedes decirle adiós a cualquier posibilidad de hacer crecer tu relación con tal candente interés amoroso, ¡tú sabes quién!

CÁNCER

Reza no por las cosas sino por la sabiduría y el coraje en esta relación. Hoy resultará ser una lección de amor en retrospectiva, y no necesariamente positiva. ¡Todo lo que ha sucedido en los últimos meses resurgirá y te hará pensar! En última instancia, esto te ayudará.

LEO

Prepárate para que alguien sea el centro de atención. Lo que sucede, en este momento, es que puede que no quieras protagonizar una historia en la que no participe tu pareja. Oh, vaya. Aguanta con tus fans durante unas horas y luego pasa momentos de calidad con tu pareja.

VIRGO

¿Estás preparado/a para viejos recuerdos y posiblemente para un viejo amor? No es ninguna sorpresa. Puede que tengas que hacer planes para viajar, o para recoger a alguien en el aeropuerto, sin que te hayan avisado con mucha antelación. No te sorprendas si una llamada hace que esta mañana tengas que buscar tu pasaporte.

LIBRA

En tu segunda cita, puede que descubras que te gusta un nuevo interés amoroso mucho más de lo que pensaste. Él o ella tiene una cualidad que no has encontrado en nadie más y esta persona también parece estar encantada contigo. No tengas prisa. Saborea el romance y hazlo durar.

ESCORPIO

Una vez más, las cosas simples lo significan todo. No te vuelves frenético/a como un cachorro necesitado, simplemente te sientes bien con la persona que amas. La prisa ha desaparecido, pero la emoción debería persistir. Los cielos te recuerdan que el amor está en la mente, no en el pecho, y en este terreno los recuerdos son muy fuertes.

SAGITARIO

Una parte de ti simplemente quiere lanzarse a un nuevo romance sin ninguna precau-ción. La otra parte quiere ir con cuidado. Con suerte, se llegará a un acuerdo entre esas dos partes. Al final, el equilibrio probablemente será la clave para hacer que esta relación funcione.

CAPRICORNIO

De ordinario, prefieres mantener tus emociones bajo control, así que es difícil que muestres tu temperamento. Cuando te enojas, te enojas mucho, como puede que suceda ahora, bueno simplemente digamos que no es justo que evites a aquellos que no están esperando este tipo de comportamiento, especialmente de ti.

ACUARIO

Sin previo aviso, alguien que no sabías que estuviese interesado en ti comentará o hará algo de repente que seguramente te persuadirá de lo contrario. Si tienes pareja, esto te pone en una situación difícil, una que tendrás que manejar inmediatamente. Si no la tienes, bueno, disfruta. ¡Parece bastante divertido!

PISCIS

La pasión prevalecerá en las próximas semanas, por lo que relájate hoy y quédate tus teorías conspirativas para ti mismo/a... o los resultados pueden resultar tóxicos para la vida amorosa. Es hora de que seas flexible y atento/a.

