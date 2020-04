Horóscopo del amor: 07 de abril de 2020

El horóscopo del amor y las mejores predicciones para ti, ya están aquí en este 07 de abril de 2020, así que descubre como el cosmos afectará tu vida amorosa el día de hoy, como divertirte y construir las mejores relaciones románticas y duraderas.

Horóscopo Libra

Los planetas tienen un extraño encuentro preparado para ti hoy. No se trata de un interés romántico, pero tu alma gemela podría llegar a través de esta persona. A veces te concentras tanto en la búsqueda del amor que no te das cuenta de que el camino no es necesariamente lineal. Podría ser una línea torcida.

Horóscopo Escorpión

No hay ninguna razón por la que no debas tener amor. Puede que no tengas muchísimo dinero, ni seas superinteligente o tengas un físico increíble, pero ¿sabes qué? El 99,99 por ciento de la raza humana tampoco es así. Lo único que estás perdiendo ahora es la confianza en ti mismo/a y la puedes volver a obtener con sólo un poco de esfuerzo.

Horóscopo Sagitario

Ten cuidado con tratar de insistir demasiado en el amor hoy. Puede que no sea evidente para ti, pero el objeto de tu afecto podría percibir un matiz de control en tu conducta. Cuanto más te puedas liberar y seguir la corriente, mayor éxito tendrá esta nueva relación.

Horóscopo Acuario

El día de hoy podría pasar sin ningún tipo de contacto con tu nuevo potencial amor y es posible que te preocupe haber confundido el comportamiento cortés o el coqueteo con el interés genuino. No te preocupes. El verdadero amor está en el horizonte, pero hay que darle la oportunidad de llegar a su propio tiempo.

Horóscopo Capricornio

Cupido no se rige por ningún código moral. Es conocido por ser imprudente con sus flechas. A veces no elegimos a la persona de la que nos enamoramos, simplemente sucede. Puede que te sorprenda quién aparece hoy, pero al final esa persona podría llegar a ser la más adecuada para ti.

Horóscopo Aries

Siempre es incómodo encontrarte con/a un ex cuando las cosas no están completamente resueltas. No puedes evitar sentir emociones antiguas mezcladas con inquietud. Después de todo, no sería tu ex si no tuvieses dudas. Hoy probablemente se avivará la llama de viejos sentimientos en lugar de dejarlos en el olvido.

Horóscopo Géminis

Este es el día en el que el amor verdadero puede aparecer. La verdadera pregunta es, ¿estarás listo/a? Tómatelo con calma al principio. Después de la atracción inicial, esta persona podría dar marcha atrás por miedo a las fuertes emociones que emergen entre los dos.

Horóscopo Tauro

Hoy es un día en el que las cosas hacen clic. Las estrellas se alinean ahora para mover tu vida en una nueva dirección. Todo debería contribuir a un nuevo romance que te permita relajarte y disfrutar de la otra persona. Todo lo que tienes que hacer es ser tú mismo/a y todo lo demás se desarrollará fácilmente por sí solo.

Horóscopo Virgo

Hoy es el día para realizar un avance en una nueva relación y decirle a la otra persona que estás en disposición de llevar las cosas al siguiente nivel. A pesar de que esa persona puede parecer tímida al principio, probablemente se animará si tienes paciencia y te abres. Deja que las cosas se desarrollen de forma natural y la relación prosperará.

Horóscopo Leo

En este día, las estrellas se preguntan si tu relación es realmente equilibrada. Tu pareja siempre ha estado más en el papel de pretendiente, pero esto puede cambiar en ciertas circunstancias. Deja que las cosas cambien hoy si realmente lo necesitan.

Horóscopo Piscis

Has empezado el día desechando por completo a la persona en la que no puedes dejar de pensar. Si eso no es amor, ¿qué puede serlo? Trata de mantener una mente abierta y es posible que esta persona te descubra una realidad que puede ser muy entretenida.

Horóscopo Cáncer

Los planetas indican que estás pensando en una nueva persona y que tienes ganas de pasar el día con ella. Y a pesar de que ya podrías estar viendo a alguien más, te has convencido de que esta última es sólo una amistad, así que no hay problema. Ten las cosas claras antes de llevar esto al siguiente nivel.

