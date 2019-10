Horóscopo del amor: 06 de octubre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Hay una especie de comodín en tu pronóstico de hoy. Inesperadamente, tu ex o alguien a quien has amado desde lejos te comunica sus afectos en un momento extraño. Te sorprende con la guardia baja y en ese momento no tienes ni idea de cómo reaccionar.

TAURO

El equilibrio está en los planetas hoy, y tú has perdido el tuyo. Una nueva persona puede hacer que cualquier conflicto le sea favorable al ponerse de tu parte o de la de tu pareja para así ir dos contra uno. Esto crea una total falta de equilibrio en una relación y debes terminar con ella si quieres que la relación sobreviva.

GÉMINIS

Las estrellas no pueden responsabilizarse de los problemas que creamos. Puede parecerte que, al menos temporalmente, has resuelto el problema, pero ahora te estás aprovechando de alguien que pensó que eras su amigo/a. Las estrellas te proporcionan energía curativa; haz que funcione.

CÁNCER

No dejes pasar otro día. Es importante aprender a reconciliarse y eso significa entender qué es lo que hace que tu pareja baje la guardia. Tu capacidad para entender esta faceta de la personalidad de tu pareja es una habilidad que necesitas desarrollar.

LEO

Hoy, Cupido es un niño travieso con mala puntería. El destino ha querido que una nueva amistad te confíe que su ex amante ha regresado a la ciudad y que se han estado viendo. Te gusta ser la persona de confianza con quien tus amigos cuentan, igual que les pasa a ellos cuando tú revelas algo similar.

VIRGO

El miedo y la aversión todavía están aquí, pero no por mucho tiempo. Simplemente ten paciencia y no te precipites. No quieres salir corriendo en la dirección opuesta en cuanto las cosas no vayan bien; no seas cobarde. Sé paciente, porque lo que va siempre vuelve.

LIBRA

Hoy las estrellas están meditando. Saben que todos los fuegos se apagan si no se alimentan y mantienen constantemente. Tú tampoco estabas haciendo tu parte. Echar un buen vistazo a cómo actúas en una relación puede resultar revelador. Los planetas están encantados de ser tu espejo.

ESCORPIO

El amor es una palabra que puede tener muchos significados diferentes y que puede crear respuestas aún más variadas. Los planetas favorecen que hagas lo que sientes en vez de tratar de poner un nombre y categorizar a la emoción. Sé tú mismo/a y permite que los planetas te guíen.

SAGITARIO

Hay dificultades románticas en las estrellas. De repente, tu pareja puede estar distanciándose. Llamas y no contesta. Tu forma de ser no encaja en este tipo de situaciones. Tu mente enloquece, te pones nervioso/a y vas a perseguir a tu pareja.

CAPRICORNIO

Tienes tanta suerte en el amor en estos días que parece que han aparecido otras posibilidades románticas. Los planetas son tan volubles como la suerte y debes pensarlo dos veces, y tal vez tres veces, antes de comenzar algo que podría acabar contigo. Si es real, el amor hace que la suerte dure de por vida.

ACUARIO

Después de este turbulento romance sus diferencias deberían ser obvias y también lo que tienen en común. Ahora la pregunta es: ¿qué es más fuerte? Nunca sabrán esto hasta que regresen a casa, a un lugar que es familiar para los dos, y vean si la emoción todavía está presente.

PISCIS

Los planetas han dado un vuelco a todo. Si tu nueva pareja se siente traicionada y tú no, algo está mal. Si está feliz y tú molesto/a, simplemente cálmate. Míralo como una situación en la que sólo hay ganadores y donde todos tienen lo que quieren.

