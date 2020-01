Horóscopo del amor: 06 de enero de 2020

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Hoy te estás sintiendo especialmente serio/a, pero no tiene nada malo. De hecho, ni mucho menos. La razón que te hace sentir esa seriedad resulta ser alguien cercano a ti. Alguien con quien te gustaría incluso estar más cerca. Bueno, ¡no lo mantengas en secreto! Habla de ello.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

TAURO

Haz una pausa y reflexiona. Decídete, ¡y que sea rápido! Esta persona no va a aguantar más tu comportamiento inconstante y necesitas ser claro/a. Sé firme en lo relativo a los asuntos del corazón.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

GÉMINIS

Tienes ganas de demostrar tus sentimientos por la persona amada y el costo no importará en absoluto. No importa si lo haces con cualquier cosa o si lo compras en Tiffany's, le darás algo que es perfecto. Que no te preocupe el que te aprecien o no.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

CÁNCER

Te apetece gastar el dinero que has ganado con tanto esfuerzo y gastarlo a lo grande. Si alguien a quien quieres te está presionando, intenta que no te digan lo que tienes que hacer, al menos no hasta que sepas que vas a pasar un buen trato. Por lo menos, no caigas en el viejo "si me amases, lo harías".

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

LEO

No te apetece trabajar, pero tendrás que poner el romance en un segundo plano. Los "de arriba" te están observando de cerca y no aceptarán un “no” por respuesta, sin importar qué tan difícil sea la tarea que tengas ante ti. Sonríe y encárgate de ello. Las recompensas llegarán pronto.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

VIRGO

Hoy te abres a nuevas oportunidades al mismo tiempo que las estrellas abren puertas que pensabas que hacía tiempo se habían cerrado para siempre. Intenta ser flexible mientras te aproximas a estas nuevas oportunidades del pasado.

Agradecerás este nuevo enfoque mientras vas en busca de estas nuevas avenidas hacia el futuro.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

LIBRA

Puede que hoy alguien especial llame tu atención, aunque puede que esa persona siga siendo un misterio por ahora. Permite que este misterio se revele por sí mismo sin interferencias, ya que el proceso es más importante que el resultado final.

Si puedes confiar en tu intuición, experimentarás una aventura realmente romántica.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

ESCORPIÓN

Si te interesa alguien que no parece darse cuenta de que existes, hoy podría ser el día en el que consigas algo de reconocimiento. Aprovecha ese paso adelante y deja que esta persona sepa de lo que estás hecho/a realmente. Como poco, él o ella apreciará tu coraje.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

SAGITARIO

Hoy podrías disfrutar de un poco del sabor del amor a primera vista. Si este amor durará o no es algo difícil de decir ahora mismo, pero merece la pena averiguarlo. Una oportunidad como esta puede que no vuelva a aparecer durante un tiempo así que aprovéchala mientras puedas.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

CAPRICORNIO

Eres una persona muy práctica que algunas veces deja que las emociones se antepongan a la razón. Hoy podría ser una buena idea darle la vuelta a esto y dejar que se conozcan tus sentimientos.

Un interés romántico apreciará tus ganas de abrirte y mostrar tu vulnerabilidad y, con mucha probabilidad, responderá de la misma manera.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

ACUARIO

Si te sientes un poco confuso en el amor ahora, no estás sólo/a. Una pareja romántica o un nuevo interés amoroso podría compartir tu ambigüedad ahora y esperar a una oportunidad para hablar de ella directamente contigo.

Si pueden enfocar este tema de una manera adulta, ambos se beneficiarán.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

PISCIS

Aunque eres una persona muy soñadora, algunas veces también necesitas optar por el pragmatismo. Puede que hoy sientas el deseo de dar más forma y estructura a tu relación pero que también dudes en comunicar esto a tu pareja. Vete despacio y di lo que piensas. Todo debería de salir bien.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.