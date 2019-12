Horóscopo del amor: 06 de diciembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Hay una persona en tu entorno más cercano, que no se atreve a expresarte sus sentimientos hacia ti. Tu debes dar el primer paso y acercarte a él/ella para declararte. Se valiente y recibirás tu recompensa.

Socialmente se tiene la falsa idea de que siempre debemos esperar a que el otro sea quien, de el primer paso, un gran error que solo consigue que se dejen ir maravillosas oportunidades de tratar con personas encantadoras.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

TAURO

Hay una persona en tu entorno más cercano, que no se atreve a expresarte sus sentimientos hacia ti. Tu debes dar el primer paso y acercarte a él/ella para declararte. Se valiente y recibirás tu recompensa.

Socialmente se tiene la falsa idea de que siempre debemos esperar a que el otro sea quien, de el primer paso, un gran error que solo consigue que se dejen ir maravillosas oportunidades de tratar con personas encantadoras.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

GÉMINIS

En el momento exacto en que encontrar el amor deja de ser una prioridad o algo así como una obsesión, es exactamente cuando deja de ser tan escurridizo y se materializa de la manera más especial y sorprendente.

Todo ese camino que has transitado y que te ha servido para fortalecer tu ser interno, es el mismo que te conducirá a la persona idónea y esto, para tu buena fortuna, es algo que sucederá prontamente.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

CÁNCER

Confiésale el amor a esa persona que tanto te atrae, puede que sea un sentimiento correspondido y que ella te brinde el amor que tanto has esperado experimentar. Se valiente y lánzate, solo así lograrás el exito en el amor.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

LEO

Pronto encontrarás motivos para comenzar a sospechar sobre una infidelidad de tu pareja, antes de tomar cualquier decisión debes estar completamente seguro de que sea cierto. Ponte delante suyo y pregúntaselo directamente sin contemplaciones. De su reacción descubrirás si te está engañando o no.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

VIRGO

El amor se construye a lo largo del tiempo. Recuerda que siempre debes respetarlo y aportar buena energía para que las relaciones den sus frutos. No esperes siempre que se la otra persona la que lleve la iniciativa.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

LIBRA

Es hora de tomar la iniciativa a pesar de experiencias pasadas no muy satisfactorias, recuerda que todos somos diferentes y que no necesariamente te volverá a ocurrir lo mismo. Desde la esperanza, es mucho lo que puedes avanzar para volver a amar, nadie puede hacerlo por ti.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

ESCORPIO

Atrévete a buscar el amor verdadero, no tengas miedo a sufrir por amor. Solo así lo hallarás y podrás disfrutar de una relación en pareja de lo más bonita y feliz. Se valiente y lánzate en busca de aquella persona con la que compartir tus días.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

SAGITARIO

Podrás recuperar a la persona que tanto amas si sabes demostrarle con detalles y mucho apoyo lo valiosa que es para ti, así que hazle saber que la amas profundamente y valorará como se merece, para no tener que volver a lamentarte otra vez.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

CAPRICORNIO

Hoy es un día de descubrimientos, te darás cuenta que enamorarte te ayuda a comprenderte mejor y conocerte más. No debes temer el fracaso amoroso, porque la vida está compuesta de muchos fracasos que nos conducen al éxito.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

ACUARIO

No es el mejor momento para tu corazón, pero no desistas porque este llegara pronto. Debes mantener la esperanza viva y no salir en busca de aquella persona. Porque cuando tenga que aparecer, aparecerá.

Es cierto que el corazón es delicado, pero también es un hecho que se regenera prontamente siempre y cuando la persona se encuentre lista y dispuesta.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

PISCIS

Has estado saliendo con una persona que pronto reunirá el valor necesario para decirte lo mucho que le gustas, sin duda ya te lo esperabas. Debes ser sincero/a con él/ella y decirle lo que sientes por él/ella sin tapujos. Se valiente y volverás a disfrutar de las aventuras maravillosas que siempre nos depara el amor.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

Únete a nosotros en Instagram