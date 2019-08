Horóscopo del amor: 06 de agosto de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Hoy sentirás la ligereza y la despreocupación de una mariposa ¡Literalmente! Y alguien está tratando desesperadamente de llamar tu atención... ¡así que es momento de centrarse! Si no, puedes perder una oportunidad amorosa que puede dejarte con ganas de más.

TAURO

Los acontecimientos inesperados de hoy sin duda te dejarán mejor de lo que estabas ¡No te pierdas la pasión aislándote de todo el mundo! El Universo no lo permitirá, porque esa persona ya quiere llegar a conocerte, ¡y no va a esperar!

GÉMINIS

¡Hoy planea una escapada! Incluso si sólo puedes permitirte una escapada de dos días, refrescará tu espíritu. Es el día perfecto para hacer planes, ya que abunda la energía. ¿Qué podría ser mejor para una relación que intimar lejos de casa durante una o dos noches?

CÁNCER

La energía está de tu lado hoy; pide un deseo al atardecer, cuenta hasta tres y sóplalo hacia el cielo como si fuese una burbuja. Imagínate al deseo del amor volando y posándose suavemente en el corazón de la persona que obviamente todavía no conoces. Tal sentirá el amor.

LEO

No te olvides de comer hoy, sin importar si tienes o no apetito. Por supuesto, es difícil cuidar de sí mismo cuando lo único que se hace es preocuparse del estado actual de su vida amorosa. Pero no te preocupes, tal parece que las cosas van a mejorar según lo que dicen tus cartas.

VIRGO

Da la bienvenida hoy al inicio del cambio de energía con un ritual al aire libre. El aire fresco y un paseo con esa persona especial pueden muy bien conducir a algo atrevido a última hora. No pierdas esta oportunidad de compartir un momento muy íntimo con ese amor.

LIBRA

Tal vez sería apropiado un día en la playa o en un bello paisaje natural. ¡Las estrellas están a tu favor esta semana! Un día fuera resultará muy terapéutico para los dos. Necesitas un respiro y no tiene por qué avergonzarte el tomar un día de descanso para tu salud mental.

ESCORPIO

El amor... el dulce amor está a la vista, y cualquier decepcionante episodio reciente aparentemente se disipará en el aire. Así que disfruta de la alineación de las estrellas, ¡aviva el fuego y vuelve a encender tu pasión! Hoy va a ser un buen día en lo que se refiere al amor.

SAGITARIO

Reconsidera tu punto de vista. Un ser querido de verdad necesita que te abras a sugerencias... ¡sobre todo hoy! Su paciencia está disminuyendo; es hora de que salgas de tu concha. Las noches de pasión abundarán si bajas de las nubes.

CAPRICORNIO

No hay necesidad de mirar más allá, tienes delante de ti con lo que has estado soñando. ¡Y eso va también para tu vida amorosa! Este será un día para explorar nuevos territorios, ya sea en tu relación actual, o si estás buscando un flechazo.

Te puede interesar: Por qué le temes al amor, según tu signo del zodiaco

ACUARIO

Es el momento perfecto para explorar nuevos lugares, personas y cosas para encender el romance. Funcionará, y será beneficioso para ti Por lo tanto, ¡hoy disfruta del cambio de ritmo y despídete de la inyección de intensidad! Sólo tienes que dejarte llevar por la corriente y ver a dónde te lleva.

PISCIS

¡Hoy puedes sorprenderte! Como las olas, el amor llega en diferentes formas, tamaños e intensidades. Esta semana, no tengas miedo de quitarle el polvo a esa tabla de surf que has estado ocultando a la sombra de las nuevas y brillantes versiones. ¿Entiendes? ¡Verás cómo de gratificante es esta ola!

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.