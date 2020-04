Horóscopo del amor: 06 de abril de 2020

El horóscopo del amor y las mejores predicciones para ti, ya están aquí en este 06 de abril de 2020, así que descubre como el cosmos afectará tu vida amorosa el día de hoy, como divertirte y construir las mejores relaciones románticas y duraderas.

Horóscopo Libra

Hoy el romance está en las estrellas y puede que esa persona especial llame. No esperes para contestarle. Trata de saber si hay alguna manera de hacer que esta relación funcione. Esa persona no te habría devuelto la llamada si no tuviese interés, así que acepta su ofrecimiento.

Horóscopo del Amor para Libra en el 2020

Horóscopo Escorpión

El romance rige sus estrellas mientras se abrazan en algún lugar, literal o figurativamente, lejano a casa. Querrás saborear cada momento porque su encuentro nunca durará lo suficiente y se tendrán que separar de nuevo. Así que no pierdas el tiempo sintiéndote triste por estar separados; disfruta del momento.

Horóscopo del Amor para Escorpión en el 2020

Horóscopo Sagitario

Hoy hay un conflicto romántico en las estrellas. Es probable que haya alguien más que se haya fijado en la persona objeto de tu afecto y ahora esta persona siente que te le has adelantado. Los celos generan planes de sabotaje, y eso es malo por muchas razones. Ten cuidado.

Horóscopo del Amor para Sagitario en el 2020

Horóscopo Acuario

La sola idea de una nueva relación puede ser estimulante, pero también puede provocar que la cabeza te dé vueltas. Llena tu día de actividades y no pienses demasiado en el amor. Si lo haces, corres el riesgo de eliminar la espontaneidad de la relación. El romance sin espontaneidad es, como poco, aburrido.

Horóscopo del Amor para Acuario en el 2020

Horóscopo Capricornio

Los secretos y tú no están de acuerdo últimamente. Crees con firmeza que la honestidad no sólo es la mejor regla, sino la única. Si tienes la necesidad de revelar ahora un secreto, asegúrate de hablar antes con todo el mundo que esté involucrado antes de hacer algo.

Horóscopo del Amor para Capricornio en el 2020

Horóscopo Aries

Contra tu mejor juicio, probablemente has concertado una cita para reunirte con una persona especial hoy, simplemente "por los viejos tiempos". Deberías concertar la cita en un lugar público tranquilo, pero no íntimo, donde se pueda hablar sin enfrentarse a insinuaciones románticas. No olvides que se trata de tu ex.

Horóscopo del Amor para Aries en el 2020

Horóscopo Géminis

Ayer fue un día de epifanías, pero hoy es un día para aplazar esta nueva conciencia hasta mañana. En vez, trata de aprovechar tu lado humorístico y exagéralo. Esto te permitirá relajarte y abrirte a todas las nuevas posibilidades románticas que vienen en camino.

Horóscopo del Amor para Géminis en el 2020

Horóscopo Tauro

Hoy puede ser un día en el que nada te salga bien. Si tu nuevo amor no llama o no sientes comodidad llamándole en este momento, no te preocupes. Tómate el tiempo que necesites, pero no lo retrases. Esperar demasiado tiempo sólo provocará más ansiedad.

Horóscopo del Amor para Tauro en el 2020

Horóscopo Virgo

Incluso aunque acabes de conocer a alguien nuevo ayer, la relación puede estar tan caliente que esté a punto de ponerse en ebullición. Si te interesa continuar esta relación, la espera no tiene sentido ya que sólo provocará un incendio fuera de control. Acepta esta nueva sensación en tu vida y verás las chispas volar.

Horóscopo del Amor para Virgo en el 2020

Horóscopo Leo

Hoy tu pareja te ofrecerá el sabor de su afecto, pero en absoluto será suficiente para satisfacerte. Podría estar pensando que vas a perder interés una vez que obtengas lo que deseas. Has tratado de explicar a tu pareja que esa no es tu forma de ser, pero puede que no esté lista para escucharlo.

Horóscopo del Amor para Leo en el 2020

Horóscopo Piscis

Puedes haber pensado que te habías deshecho de determinada persona, pero hoy ha vuelto de nuevo. Tu primera reacción probablemente tiene que ver con cuánto te fastidia esa persona pero, por alguna extraña razón, tampoco puedes dejar de pensar en ella. Tal vez deberías bajar la guardia un poco y mantener la mente abierta.

Horóscopo del Amor para Piscis en el 2020

Horóscopo Cáncer

Te atrae una nueva amistad y hoy podrías pasarás tiempo con esa persona. Aunque puede que no veas un futuro con esa persona, algo te intriga a pesar en ello. Esta persona puede ser muy divertida y probablemente podrías beneficiarte de más risas en tu vida ahora mismo.

Horóscopo del Amor para Cáncer en el 2020