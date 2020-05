Horóscopo del amor: 05 de mayo de 2020

El horóscopo del amor y las mejores predicciones para ti, ya están aquí en este 05 de mayo de 2020, así que descubre como el cosmos afectará tu vida amorosa el día de hoy, como divertirte y construir las mejores relaciones románticas y duraderas.

Horóscopo Libra

Puede que no lo hayas pensado muy bien. Tener una relación con tu mejor amigo puede ser todo un reto, pero si ambos lo quieren ¿Por qué no aventurarse? Pero mucho cuidado porque si no sale bien, podrías perder la relación de amistad y de pareja.

Horóscopo Escorpión

Considera que el amor suele estar disfrazado de espejismos y artilugios que a manera de máscaras, encienden el fuego de la pasión con aromas de falsedades y mentiras. Las cosas verdaderas suelen ser las que vienen pobladas por actos sencillos y genuinos que se acompañan de los detalles de lo cotidiano.

Horóscopo Sagitario

¡Sin duda, tu vida es algo divertida! Tienes una pareja que disfruta verte enojar, por lo tanto, terminan todos los días discutiendo para luego darse mimos como tontos. Aunque te moleste, sin duda, es algo que amas. Durante un tiempo probaste no prestarle atención, pero resulta que su paciencia es más alta que la tuya, por lo tanto, la estrategia no funcionó.

Horóscopo Acuario

Te sentirás sorprendido porque sin proponértelo te volverás el rompecorazones de una reunión a la que asistas, pero aprende a discernir cuál es la persona con la que deberías darte una oportunidad y no te creas el rey del mambo.

Horóscopo Capricornio

Apégate a las ganas de vivir y de ser feliz para que la luz nuevamente se pose en tu camino y puedas dar cada paso con la mayor seguridad; no todo se encuentra perdido, pues se ha forjado un aprendizaje que será el mejor respaldo para volver a apostar el todo por el todo.

Horóscopo Aries

Lo mejor de todo es que descubriste que el mayor error lo cometías tú mismo al no permitirte ser como eres, tan libre, tan audaz, tan lleno de vida. Al mostrar tus verdaderos sentimientos permitió que otros pudieran tomarte en cuenta, y reconocer el error que cometían, esto a su vez contribuyó a mejorar la confianza sobre ti mismo, no dejarás que nadie vuelva a pasar sobre ti nuevamente.

Horóscopo Géminis

No seas tan exigente con la persona que amas, lo más importante es valorar el amor y la dedicación que te da. De lo contrario ella/él podría empezar a cansarse de esa actitud y tener dudas sobre si teneis futuro o no.

Horóscopo Tauro

Ya es tiempo de que sepas si realmente vale la pena seguir detrás de alguien que no valora el cariño que le ofreces, recuerda que eres alguien muy valioso y debes valorarte como tal. Pasa página si no te sientes valorado por esa persona.

Horóscopo Virgo

¿Qué es lo peor que puede pasar? Si recibes una negativa, al menos podrás tener la tranquilidad de que lo intentaste y que no te conformaste únicamente con soñar, además está la posibilidad de sembrar en la otra persona la semilla de la curiosidad.

Horóscopo Leo

Los engaños llegan y hacen daño hasta donde nosotros lo permitimos, de manera que si te mantienes apegado a lo que sabes que estás buscando y permaneces siempre bajo la sabia combinación entre corazón y lógica, te mantendrás protegido de esos seres mal intencionados que solo quieren sacar provecho de alguna manera.

Horóscopo Piscis

Salir de copas puede no ser buena idea, si te encuentras peleado con tu pareja. Darle celos de esa manera no le vendrá muy bien a la relación y podría perjudicarla mucho. Lo mejor que puedes hacer es dejar que se calmen las aguas, para después hablarlo tranquilamente con él/ella y buscar una solución.

Horóscopo Cáncer

Sin duda durante todo este período has recibido un sinfín de sorpresas por parte de tu pareja. Venus no ha parado de bendecir tu relación, el romance llegó para quedarse, has disfrutado de los constantes mimos de tu pareja y los has sabido corresponder.

