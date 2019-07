Horóscopo del amor: 05 de julio de 2019

Aries

Tu soltería no será eterna pero tampoco hay pretendientes que valgan la pena, por este motivo, de momento, puedes disfrutar de tu soltería, saliendo y divirtiéndote con tus amigos. Olvídate todo el dolor que has arrastrado estos últimos meses por tu ultima ruptura y déjate llevar por la vida.

TAURO

El embrujo de una persona que conocerás podría hacerte perder la cabeza, pero recuerda que no debes dejarte guiar solamente por las palabras, aprende a observar también las acciones. porque alguien te puede engañar con sus palabras pero siempre te dirá la verdad con sus acciones.

GÉMINIS

Mira en el fondo de tu corazón y pregúntate si estás con la persona que realmente quieres. Sé sincero contigo mismo y con la otra persona. De lo contrario podrías empezar a vivir una mentira.

La necesidad de amar y sentirse amado muchas veces enceguece y hace que se distorsione la realidad; momento para evaluar la relación con objetividad ya que lo más probable es que simplemente estés buscando huir de la soledad.

CÁNCER

Sigue creyendo en el amor, aún hay una oportunidad para ti. Debes ponerte a punto y coger la confianza necesaria para salir en busca de él. ¡Se valiente!

A pesar de que te encuentras considerando no volver a creer en el amor, por cuenta de esas desilusiones y situaciones desafortunadas que se encargaron de herir tu corazón, el destino tiene planeado algo muy diferente para ti.

LEO

Da un paso adelante en tu relación y pídele a tu pareja que se case contigo. Es importante que ella/él vea que la relación avanza, de lo contrario podría sentir que esta estancada y empezar a dudar de la misma.

VIRGO

Aprende a perdonar, para estar en paz contigo mismo. Debemos aceptar que los seres humanos cometemos errores y que a nosotros también nos puede pasar, es por ello que es importante, que aprendamos a perdonar los errores de los demás, como nos gustaría que nos perdonasen los nuestros.

LIBRA

Los celos no son buena compañía en una relación. Abre tu mente y serás más feliz, debes aprender que nadie es propiedad de nadie y que todos podemos tener relación con otras personas, sin tener que querer nada físico con ellas.

ESCORPIO

El día de hoy no será un día propicio para encontrar el amor. Dedícate tiempo a ti y ponte a punto para cuando llegue tu momento. Porque hoy no, pero en un futuro muy cercano el amor llegara a tu puerta.

Dicen que la tranquilidad no es algo negociable y considerando que te ha tomado tanto trabajo conseguirla, lo mejor es que te mantengas así al menos por un tiempo.

SAGITARIO

El amor es un sentimiento fuerte, pero sumamente sensible. No dejes que la rutina y la mala energía colmen tus relaciones familiares. ¡Recomendación: haz un paseo con tu pareja y disfruta de ese momento de calidad, compartiendo con ella una conversación amena e interesante!

CAPRICORNIO

Conocerás a una persona que cambiará tu visión del amor. Debes estar atento a las señales porque esa persona que te sorprenderá esta dentro de tu circulo de amigos. Abre bien tu corazón y muéstrate receptivo.

ACUARIO

No desesperes en tu intento de encontrar el amor y caigas en la depresión. Hoy es un día propicio para que te levantes y salgas al mundo para encontrar aquella persona que esta ahí fuera esperándote.

PISCIS

El amor está esperando que le des un lugar en tu vida. No todo tiene que ser trabajo y familia, sal y divierte para que cupido pueda realizar la tarea que tanto anhela desde hace tiempo en ti y ofrecerte un futuro lleno de amor y felicidad.