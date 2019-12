Horóscopo del amor: 05 de diciembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Los amantes y el dinero son una pobre mezcla hoy, así que presta atención. Necesitas pasar desapercibido/a la mayoría del día. De hecho, es la oportunidad perfecta para escaparte con tu persona amada. Eso no requiere dinero en efectivo, y no dará lugar a discusiones. ¿Quién lo dice? ¡Las estrellas!

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

TAURO

La suerte está en tus estrellas y apuestas lo suficiente como para ver dónde te va a llevar. Resistirse no tiene sentido porque ya has tomado una decisión. La vida te ha enseñado que la suerte es un bien raro y preciado que se puede ir tan rápido como llegó.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

GÉMINIS

Reconciliarse es lo mejor de pelearte con una pareja. Los dos están realizando concesiones para tratar de apaciguar al otro en lugar de resistirse porque no quieren que sus estados de ánimo y pequeñas diferencias dañen la relación. Trata de seguir realizando concesiones y tendrás menos discusiones.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

CÁNCER

Conocer a un tipo de persona que normalmente no conocerías es una situación que vivirás hoy. Es el momento de ser original y echar un vistazo alrededor. De lo que nos convencemos en realidad por lo general es sólo de aquello que hemos aceptado. Al salir de tu rutina de todos los días te das cuenta de las posibilidades.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

LEO

La vida moderna puede tenernos tan ocupados que nos olvidamos de la sutil importan-cia del romance. Hoy es un buen día para dedicar algo de tiempo y probar la dulzura de la vida con esa persona especial. Si puedes, sal pronto del trabajo y consigue que tu amor haga lo mis-mo.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

VIRGO

Hoy es el día para sincerarte con tu pareja y decirle lo mucho que la amas. Aprovecha esta oportunidad para dejarle claros tus sentimientos. Para ello debes abrirte y expresarte desde el corazón a tumba abierta. Después de hacerlo te sentirás mejor y tu pareja también.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

LIBRA

Te guste o no, ese grave asunto emocional que has estado intentando evitar está a punto de tocar fondo y, por supuesto, va a suceder cuando menos te lo esperes. Piensa en ello como un ejemplo de la Ley de Murphy e intenta conservar tu sentido del humor intacto.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

ESCORPIO

Al igual que los planetas, las paredes de tu oficina tienen ojos y oídos, así que no pasará mucho tiempo antes de que comiencen los chismes. Porque sabes que sucederá, ¿no sería menos evidente si sutilmente dieses pistas a tus compañeros de trabajo sobre tu relación antes de que empiecen los rumores en los pasillos?

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

SAGITARIO

Hoy el amor puede parecer esquivo así que tómate un descanso y regresa a la conciencia de tus propios objetivos e intereses. Mientras los planetas comienzan a moverse en una dirección diferente surgen nuevas oportunidades para ti. Permanece alerta y actúa en el momento adecuado.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

CAPRICORNIO

Hoy el amor es una posibilidad, no una probabilidad. Si te encuentras en una situación en la que sientes inseguridad, pasa uno o dos días pensando en ello. Si este amor es real, no desaparecerá. Si no lo es, habrás sido inteligente al no haberte involucrado. Puede que el día de mañana traiga una historia diferente.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

ACUARIO

Hoy el amor va a parecer brutal. Los asuntos del corazón puede parecer un poco complicados últimamente, pero no te preocupes porque hoy aprenderás de los errores del pasado. Las estrellas te piden que mires en tu interior en busca de la verdad; no la puedes encontrar en una aventura de una noche, al revés de lo que cree gente la gente.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

PISCIS

¿El amor está en peligro? Hoy necesitas respirar profundamente... poner los pies en la tierra... centrarte. Esta será la única manera de que mantengas la cordura mientras tu ser querido pasa a través de una fase pasajera. Esto también pasará. Tu vida amorosa se estabilizará pronto.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

Únete a nosotros en Instagram